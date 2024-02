Ciclista en Bogotá le dispararon en la cara por robarlo: la bicicleta cuesta más de 20 millones

Santiago Cortés, un joven ciclista profesional, denuncia que fue víctima de la delincuenciaen la madrugada del miércoles 14 de febrero. De acuerdo con su relato, estaba entrenando en su bicicleta cerca al cerro de Monserrate cuando de un momento a otro, a las 5:50 a.m. aproximadamente, fue abordado por un hombre que le apuntó en la cara un arma de fuego.

“Yo iba a encontrarme para entrenar con el equipo. Entonces, al salir porque yo vivo muy cerca de Monserrate a unos tres o cuatro minutos de mi casa, justo a 200 metros de llegar al semáforo para llegar a las casetas, me aparece un tipo que salió de unos matorrales y se me atravesó al frente, pues a la mitad de la calle”, indicó la víctima del atraco a Noticias Caracol.

Santiago mencionó que el hombre sacó un arma traumática o de balines y, a pesar de que intentó esquivarlo, este delincuente le disparó de frente y le impactó una de sus cejas, para después empujarlo de la bicicleta y dejarlo tirado en la calle, no sin antes robarse el vehículo y quitarle el resto de sus pertenencias.

“En ese momento yo iba solo, pero estaba a que unos dos minutos de encontrarme ya con el resto del equipo. Me disparó aproximadamente a un medio de distancia, o sea, era muy cerca, entonces, pues apenas disparo, pues me impactó y me tumbó de la bicicleta”, comentó el deportista, quien agregó que la bicicleta que le robaron está valorada en aproximadamente $20 millones.