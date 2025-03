Cierres autorizados en importante zona de Bogotá: horarios y fechas para programar viajes

La Secretaría de Movilidad anunció cierres temporales en una importante zona de la capital debido a las obras de instalación de autoportancia de la Troncal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali (Tramo 1). Estas intervenciones se llevarán a cabo en tres etapas entre el 26 de marzo y el 7 de abril de 2025.

Fechas y horarios de los cierres

Las restricciones afectarán diferentes sectores de la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con avenida Manuel Cepeda Vargas en los siguientes periodos:

Etapa 1 (costado oriental): desde las 11:00 p.m. del 26 de marzo hasta las 4:00 a.m. del 28 de marzo.

Etapa 2 (costado sur): desde las 11:00 p.m. del 28 de marzo hasta las 4:00 a.m. del 30 de marzo.

Etapa 3 (costado occidental): desde las 11:00 p.m. del 3 de abril hasta las 4:00 a.m. del 7 de abril.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT): desvíos para vehículos particulares y transporte público

Para mitigar el impacto de los cierres, la Secretaría de Movilidad ha autorizado rutas alternas.

Etapa 1 – Cierre del costado oriental



Quienes circulen en sentido sur-norte por la avenida Ciudad de Cali podrán desviarse por la calle 42A sur al occidente , avenida Guayacanes al norte y calle 6D al oriente.

por la podrán desviarse por la , avenida Guayacanes al norte y calle 6D al oriente. Otra alternativa es tomar la avenida Manuel Cepeda al oriente y la avenida Boyacá al norte .

y la . Para los conductores que deseen hacer un retorno al norte en la glorieta, la opción será la calle 6 al occidente, carrera 87A al norte y calle 6D al oriente.

Etapa 2 – Cierre del costado sur



Quienes se movilicen en sentido oriente-occidente por la avenida Manuel Cepeda y necesiten retornar al oriente deberán tomar la avenida Ciudad de Cali al norte y luego la avenida Guayacanes al oriente .

por la y necesiten retornar al oriente deberán tomar la y luego la . Para los conductores que vayan en sentido norte-sur, la opción es tomar la avenida Guayacanes al sur o bien la avenida Boyacá al sur para empalmar con la avenida de las Américas.

Etapa 3 – Cierre del costado occidental



Para los vehículos que circulen en sentido oriente-occidente por la avenida Manuel Cepeda y necesiten retornar, el desvío recomendado es la avenida Ciudad de Cali al norte y la avenida Guayacanes al oriente .

por la y necesiten retornar, el desvío recomendado es la y la . En sentido norte-sur, los usuarios deberán tomar la avenida Guayacanes al sur o la avenida Boyacá para continuar su recorrido.

Cierres viales en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Movilidad de peatones y ciclistas

Peatones: No habrá restricciones para quienes transiten a pie, pero se recomienda utilizar los senderos habilitados y respetar la señalización. 🚴‍♂️ Ciclistas: La infraestructura ciclística permanecerá disponible para su uso habitual.

Publicidad

Recomendaciones para los ciudadanos



Planificar los desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternas. Respetar la señalización y las instrucciones de los auxiliares de tránsito. Conducir con precaución en las zonas de obra para evitar accidentes. Peatones y ciclistas deben utilizar los cruces e infraestructura adecuada para su movilidad segura.

Este plan de cierres es parte de los esfuerzos por mejorar la movilidad en Bogotá, por lo que se recomienda a todos los ciudadanos estar atentos a los anuncios oficiales para evitar inconvenientes en sus recorridos diarios.