Concejal denuncia falta de resultados frente a bandas criminales en Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá se encendieron las alarmas por el deterioro de la seguridad en la capital. El concejal Julián Uscátegui Pastrana denunció que bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se registra la menor capacidad de respuesta frente al crimen organizado en la última década.

Las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá muestran que en la ciudad operan 205 Grupos Delictivos Organizados, de los cuales 112 no han sido tocados por las autoridades. Esto implica que más de 1.000 delincuentes estarían delinquiendo sin ningún tipo de presión estatal.

Uscátegui aseguró que las capturas y desarticulaciones de bandas han caído drásticamente en comparación con gobiernos anteriores. Mientras en 2020 se desmantelaron 151 estructuras criminales, en 2024 —primer año de Galán— solo se reportaron 61 bandas desarticuladas y 335 integrantes capturados, la cifra más baja en seis años.

La consecuencia ha sido un aumento crítico de los homicidios. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 744 asesinatos, lo que representa un incremento del 9 % frente al mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el número más alto de la última década. El sicariato es la modalidad más recurrente, directamente relacionada con el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar (145 casos, +21 %), Suba (91, +49 %), Rafael Uribe (45, +61 %), San Cristóbal (42, +62 %) y Puente Aranda (20, +33 %).

La Administración Galán ha sido incapaz de contener el avance de estas estructuras. Mientras el crimen avanza, la Alcaldía se queda de brazos cruzados y los ciudadanos pagan las consecuencias advirtió el concejal.

El Concejo pidió acciones urgentes para que la administración distrital retome el control de la seguridad y frene el crecimiento de estas estructuras que hoy golpean con fuerza a los bogotanos.