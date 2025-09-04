Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Es criminalidad”: Galán pide a Policía intervenir en desmanes de U. Nacional tras ataque a bus

“Es criminalidad”: Galán pide a Policía intervenir en desmanes de U. Nacional tras ataque a bus

Cientos de ciudadanos se vieron afectados este jueves por los desmanes que causaron encapuchados y que afectaron la operación de TransMilenio en la Carrera 30.

Alcalde Galán rechaza ataques a buses de TransMilenio a la altura de la Universidad Nacional
Alcalde Galán rechaza ataques a buses de TransMilenio a la altura de la Universidad Nacional
X:@Bogota
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:31 p. m.

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a la Policía de Bogotá intervenir las manifestaciones en la carrera 30, a la altura de la Universidad Nacional, tras los graves desmanes protagonizados por encapuchados.

Puntualmente, el mandatario compartió un video en el que se ve el momento en que las bombas incendiarias impactan el vehículo que iba movilizándose y que por poco resulta envuelto en llamas.

“Eso no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida. Eso es violencia, criminalidad. Por eso le pedí a la Policía que actuara de inmediato y, además, que se judicialice a los responsables de estos hechos. No vamos a tolerar hechos de violencia que ponen en peligro la vida de ciudadanos y de servidores públicos de esta forma en Bogotá”, alertó Galán.

Y es que durante la tarde de este jueves, 4 de septiembre, han sido múltiples los bloqueos en la ciudad, siendo el más grave en la NQS con calle 45 que paralizó la movilidad en hora pico afectando a miles de conductores y pasajeros.

La situación también ha obligado al cierre de varias estaciones de TransMilenio y afectó el tránsito por la avenida El Dorado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Transmilenio

Policía Nacional

Universidad Nacional