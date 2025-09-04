“Es criminalidad”: Galán pide a Policía intervenir en desmanes de U. Nacional tras ataque a bus

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a la Policía de Bogotá intervenir las manifestaciones en la carrera 30, a la altura de la Universidad Nacional, tras los graves desmanes protagonizados por encapuchados.

Puntualmente, el mandatario compartió un video en el que se ve el momento en que las bombas incendiarias impactan el vehículo que iba movilizándose y que por poco resulta envuelto en llamas.

“Eso no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida. Eso es violencia, criminalidad. Por eso le pedí a la Policía que actuara de inmediato y, además, que se judicialice a los responsables de estos hechos. No vamos a tolerar hechos de violencia que ponen en peligro la vida de ciudadanos y de servidores públicos de esta forma en Bogotá”, alertó Galán.

Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la @PoliciaBogota intervenir para recuperar el orden. pic.twitter.com/U372do2c8b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2025

Y es que durante la tarde de este jueves, 4 de septiembre, han sido múltiples los bloqueos en la ciudad, siendo el más grave en la NQS con calle 45 que paralizó la movilidad en hora pico afectando a miles de conductores y pasajeros.

La situación también ha obligado al cierre de varias estaciones de TransMilenio y afectó el tránsito por la avenida El Dorado.