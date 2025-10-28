Confirman el futuro de extinto parque de Bogotá: megaobra le dará un nuevo espacio a las familias

Bogotá no solo es la capital, sino una de las ciudades con mayor oferta cultural y de entretenimiento en Colombia. Durante 16 años, Cici Aquapark fue uno de los lugares más recordados por las familias bogotanas. Sus piscinas, toboganes y ambiente familiar lo convirtieron en un ícono para quienes buscaban diversión sin salir de la ciudad. Sin embargo, tras su cierre en 2016, el terreno cayó en el abandono. Muchos esperaban su reapertura, pero finalmente el lugar tendrá una nueva vida con un propósito diferente.



Megaobra transformará el antiguo Cici Aquapark

Después de casi una década de estar en desuso, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que el terreno donde funcionó Cici Aquapark se encuentra en ejecución bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP), con el nombre de “Nuevo Parque Salitre Mágico”. El contrato, identificado como la Concesión N.° 3665 de 2019, se desarrolla con inversión privada y sin desembolsos de recursos públicos. Además, contempla la operación del complejo durante 25 años.

Con esta nueva etapa, el antiguo parque acuático dejará atrás las piscinas y atracciones que lo caracterizaban para convertirse en un Centro de Entretenimiento Familiar (CEF). Este espacio aprovechará parte de la estructura original e incluirá una gran plazoleta multipropósito, locales comerciales, vías de servicio, taquillas renovadas, cicloparqueaderos y zonas deportivas con canchas de fútbol cinco, juegos infantiles y áreas verdes.

El proyecto también contempla un tanque de agua, cerramiento nuevo y espacios para actividades recreativas al aire libre, manteniendo el espíritu lúdico del vecino Salitre Mágico, con el cual compartirá parte de su propuesta de entretenimiento.

Extinto parque Cici Aquapark Foto: Redes sociales

Inversión millonaria para el nuevo espacio recreativo

Según información del Distrito, la inversión total asciende a $967.973 millones. Este monto cubrirá estudios, diseños, licencias, obras y mantenimiento de la infraestructura, garantizando estándares de calidad y sostenibilidad durante los próximos dos años.

Las obras avanzan conforme al cronograma, y el concesionario entregará oficialmente la primera fase el 31 de octubre de 2025. Luego se realizará un periodo de verificación y recibo por parte del IDRD y la interventoría antes de la apertura al público.

Publicidad

Con esta transformación, el espacio que alguna vez albergó olas artificiales y tardes soleadas se prepara para recibir una nueva generación de visitantes que disfrutarán de un renovado punto de encuentro familiar y recreativo en el corazón de Bogotá.