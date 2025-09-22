Contraloría Distrital identificó irregularidades en IDU por compra de más de 100 predios en Bogotá

En una indagación preliminar, la Contraloría de Bogotá confirmó que se determinó un hallazgo fiscal por $151.498 millones al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por la “gestión inconclusa en la adquisición de predios y falta de entrega para ejecutar proyectos de infraestructura en vigencias 2020 a 2022”.

De acuerdo con el ente de control de Bogotá, esta acción inconclusa se genera en 106 predios que fueron pagados para los proyectos viales, pero que, según la Contraloría, a la fecha no se ha culminado el proceso de titularidad del derecho de dominio por una cuantía superior a los 100 mil millones.

“Los hallazgos están divididos en dos partes. La primera parte es más de 100 predios que debían entregarle, que debía adquirir el IDU para entregar a los contratistas para poder cumplir con sus obras. En eso es que encontramos falta de escrituración, desarrollos de acciones administrativas que no se han terminado y que todavía no han podido llegar esos predios a propiedad del IDU para poder entregar a los contratistas para el desarrollo de las obras. Y el segundo caso es cerca de 30.000 millones de pesos por mayores demoras de los contratistas en el desarrollo de las obras porque no les habían entregado esos mismos predios legalizados para poder ejercer sus labores de contratistas, demoliciones para el desarrollo de las obras”, manifestó el director de la Oficina de Apoyo al Despacho del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gualdrón.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

Asimismo, la Contraloría identificó una posible mayor permanencia en la obra y en la interventoría, así como la ejecución de trabajos adicionales no contemplados inicialmente, debido a la no entrega oportuna de los predios a los contratistas, lo cual resulta indispensable para avanzar en los proyectos. El valor de estos hallazgos asciende a $29.726.873.324.



La dirección del sector movilidad de la Contraloría remitió estas observaciones del IDU a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para que adelante las actuaciones correspondientes.