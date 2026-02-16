Dejan salir a personas retenidas en entidades públicas de Bogotá por manifestantes

Desde de la mañana de este lunes, 16 de febrero, se han presentados diversas manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca, quienes, durante horas, tuvieron retenidos a funcionarios de diversas entidades públicas en la capital.

Afortunadamente, sobre las 4:30 de la tarde, a través de X, la Secretaría de Gobierno confirmó la salida de los 1.500 funcionarios retenidos en el sector del Centro Administrativo Nacional, cerca de la avenida Calle 26, en donde se encuentran entidades como el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras, así como de la Rama Judicial.

"Lamentamos que no se haya cumplido la reunión. Nos preocupa que las personas completen ya varias horas sin poder salir. Ninguna causa justifica la retención ni la afectación de la libertad", advirtió el secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, antes de comenzar a darse la salida de los funcionarios y sobre la afectación que se dio en la zona a raíz de estas movilizaciones.

Pese a las lluvias, los manifestantes se plantaron durante horas y evitaron que los funcionarios se pudieran movilizar por la zona con total normalidad, por eso, hubo presencia de autoridades en el sector al igual que unidades de diálogo del Distrito para que se pudiese dar un acuerdo que, finalmente, permitió la salida de estas personas hacía sus hogares tras una tensa jornada laboral.



En desarrollo.