Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Bogotá  / Dejan salir a personas retenidas en entidades públicas de Bogotá por manifestantes

Dejan salir a personas retenidas en entidades públicas de Bogotá por manifestantes

Durante varias horas manifestantes llegaron a las entradas de diferentes sedes de entidades públicas en la capital y sellaron el paso de funcionarios hasta "ser escuchados".

