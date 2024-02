"Delincuentes le están midiendo el aceite a Bogotá": concejal Juan Daniel Oviedo

Siguen las denuncias por casos de inseguridad en Bogotá, pero, ¿esto es percepción? O ¿han incrementado los hechos delictivos?, ¿qué se debe hacer desde la administración Distrital para proteger a los ciudadanos? En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el concejal y excandidato Juan Daniel Oviedo señaló que, actualmente, en la capital del país hay una “capacidad de reacción limitada” por la falta de policías que, cabe recordar, es una queja que viene de tiempo atrás.

“La primera radiografía es que sí hay un consenso y el debate a la campaña dejó claro que hay un déficit aproximado de 7.000 efectivos de Policía que son necesarios para Bogotá. Eso significa que tenemos una capacidad de reacción limitada, que si no se aprovecha la tecnología y la inteligencia para poder suplir esa deficiencia de personal que tenemos en el pie de fuerza de Bogotá, pues va a ser muy difícil poder reaccionar frente al actuar criminal que estamos viendo en este momento”, sostuvo.

Oviedo mencionó que el problema de seguridad en la ciudad es más “estructural” y, por eso, se necesita más que “victorias tempranas”. En ese sentido, dijo que los criminales se aprovechan de eso porque ven, por ejemplo, que los procesos judiciales no están siendo efectivos como deberían.

“Lo que vemos en este momento en Bogotá es que los delincuentes y los grupos criminales le están midiendo el aceite a la ciudad diciendo: ‘Ustedes no nos ven, si nos ven no son capaces de cogernos y si nos cogen, los procesos de judicialización no son efectivos’. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es un llamado a reflexionar sobre que el problema de seguridad en Bogotá es estructural que requiere más que victorias tempranas”, indicó.

Publicidad

Sobre las cifras de homicidios y otros crímenes, comparado con años anteriores, el exdirector del Dane añadió que dichos análisis de seguridad “cada vez más permitan establecer que es un fenómeno multidimensional”.

“(…) Y por consiguiente, pensar en que la tasa de homicidios es una señal de que somos una ciudad más segura o no, es desacertado. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que plantear es que la percepción, el sentimiento de seguridad y que el 84 % de los habitantes de Bogotá le digan al Dane en la última encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que se sienten inseguros, que son más las mujeres que los hombres, que es más frecuente esta inseguridad en el sistema de transporte público, lo que confirma es que tenemos un problema de inseguridad en la ciudad”, recalcó.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: