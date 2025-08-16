Dueños de estos vehículos se quedarían sin 'un peso': práctica los haría pagar dura sanción

El Distrito sigue enfrentando serios problemas de cara a la accidentalidad en la ciudad, por lo que la prioridad para la Alcaldía de Bogotá es, sin duda, mantener un buen flujo en la movilidad, razón por la cual han implementado medidas que pondrán a pensar a más de uno.

Ante esto, las autoridades siguen realizando operativos que buscan frenar la circulación indebida de algunos vehículos que se toman los andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, entre otros espacios que en muchos casos ocasionan accidentes.



Distrito pone 'tatequieto' a conductores

Teniendo presente la necesidad de buscar la seguridad vial para ciclistas y peatones, la Alcaldía implementó medidas estrictas para los ciclomotores que usan ciclorrutas, puentes peatonales, entre otros espacios dedicados al tránsito de peatones y ciclistas. Esto, debido a que los ciclomotores suelen tener mayores dimensiones y pueden alcanzar velocidades que no son seguras para la infraestructura de bicicletas.

Ante eso, la Alcaldía Mayor ha revelado que en los primeros siete meses de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad ha llevado a cabo alrededor de 280 operativos de control en varios puntos de la capital, dejando un saldo de 2.451 conductores sancionados por infringir la normativa.

“Quienes conduzcan ciclomotores deben contar con licencia de conducción, y sus vehículos deben tener los seguros correspondientes y la revisión técnico-mecánica, entre otros requisitos, para poder circular. Además, no deben circular por ciclorrutas ni por los andenes”, así lo confirmó la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

Cada tipo de vehículo tiene su licencia puntual. Foto: Movilidad Bog

De esa manera, el control se ha realizado en varios puntos de la ciudad, teniendo mayor presencia en localidades como: Usaquén (76), Chapinero (34) y Suba (33).

Publicidad

Por lo tanto, las sanciones más comunes para ciclomotores son:



Conducir sin licencia (D01).

Circular sin seguros (D02).

No tener revisión técnico-mecánica vigente (C35).

Transitar por sitios prohibidos (C14).

De acuerdo con lo revelado por la Encuesta de Movilidad, el uso de ciclomotores y bicicletas con motor ha tenido un crecimiento dramático, pues han pasado de 1.000 en 2019 a más de 69.000 en 2023, lo que significa un incremento del 544%, generando preocupación por el uso desmedido de estos vehículos en vías inapropiadas.



Sanciones por ciclomotores en rutas inadecuadas

Además de las sanciones estipuladas anteriormente, también existe una referente a la D05: conducir un vehículo de este tipo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos que no son motorizados. Por lo tanto, esta sanción, como las del literal D, corresponde a $1.207.800 de acuerdo con los valores del año 2025, mientras que las sanciones del literal C hacen referencia a $604.100.

De esa manera, un conductor con bicimotor o ciclomotor, al transitar por zona de bicicletas o peatonal, podría enfrentar una sanción cercana al salario mínimo.