El ‘Abuelo’, dolor de cabeza de tenderos, cayó en Bogotá: lo grabaron robando

En las últimas horas cayó alias ‘Abuelo’, un hombre de 56 años responsable de atracos a tiendas y supermercados en el sur de Bogotá . Este delincuente, en compañía de una mujer, era el dolor de cabeza diario de los comerciantes y tenderos, a quienes distraía para robarlos.

Fue exactamente en la carrera 81 con 13, y en videos quedó grabado cuando dos personas ingresan a un establecimiento comercial, una tienda, y mediante la modalidad de engaño una mujer distrae al empleado del establecimiento, mientras que el otro hombre, identificado como alias ‘Abuelo’, aprovecha para robar cerca de $500 mil pesos en efectivo y luego de eso huyen del lugar.

El hombre mete la mano en el mostrador donde está el dinero en efectivo y lo saca mientras que el comerciante está buscando algo en el local que los criminales le pidieron para distraerlo. Con lo que no contaba el abuelo era con que lo estaban viendo los hijos del dueño de la tienda a través de las cámaras, por lo que salieron y lo enfrentaron.

Los propietarios del local, alertaron a los patrulleros que se encontraban en el sector y luego de una persecución, finalmente se logró la captura de este hombre y la recuperación del dinero que minutos antes había sido robado por los delincuentes. El capturado fue puesto a disposición de autoridad competente y deberá responder por el delito que se le atribuye.