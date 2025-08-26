El Campín se prepara para Silvestre Dangond: horarios, escenario y más información

Falta poco para que, finalmente, regrese el reconocido Silvestre Dangond a Bogotá y al estadio Nemesio Camacho El Campín. El guajiro llegará con una fiesta emocionante de su ‘Último Baile’, mismo nombre que lleva el álbum más reciente de su carrera al lado de su amigo y colega Juan de la Espriella, quien estará a su lado en este evento.

Será el 29 y 30 de agosto cuando El Campín de la capital del país reciba este evento, que contará además con todo el repertorio de este dúo que ha escrito una historia importante en el vallenato y la música colombiana.



Datos del concierto de Silvestre Dangond en Bogotá

Más de 80.000 boletas vendidas en total.

en total. 40.000 vendidas diariamente.

vendidas diariamente. 8 meses de planeación ininterrumpida.

ininterrumpida. Más de 40 tractomulas movilizando el montaje.

movilizando el montaje. 7 días de montaje 24/7 para levantar la puesta en escena.

24/7 para levantar la puesta en escena. 4.000 personas trabajando por día de show.

de show. 300 profesionales dedicados al montaje.

dedicados al montaje. Más de 20 cámaras de video y fotografía, apoyadas en drones.

de video y fotografía, apoyadas en drones. Más de 700 luces LED, 600 m² de pantallas y 600 puntos de pirotecnia.

Elevadores, show de láser, efectos especiales, invitados y sorpresas que marcarán la historia de la música en vivo en Colombia.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en El Campín // Fotos: Alcaldía de Bogotá y suministrada

Más que un concierto, se trata de una puesta en escena que combina música, arte y tecnología, con sonido de alta fidelidad, iluminación de gran formato y un montaje diseñado para ofrecer una experiencia única al público desde cualquier localidad.

El evento reúne cifras impresionantes: meses de preparación, miles de personas involucradas en la producción y un despliegue técnico con pantallas, luces, drones y efectos especiales. El resultado será un viaje musical y emocional que busca dejar huella en la historia de los espectáculos en Colombia.

En cuanto a los horarios, se espera que el artista se esté presentando después de las 9:00 noche y horas antes se haría apertura de puertas para que ingrese todo el público.



Estas son las fechas de la gira de Silvestre Dangond