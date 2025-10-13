En video quedó cuando taxista escupió a pasajero por reclamarle las vueltas en Bogotá

Los casos de intolerancia en Bogotá, por desgracia, se han vuelto parte del día a día, en especial en las principales vías de la ciudad entre conductores que terminan chocando entre sí por alguna molestia, o los mismos ciudadanos que acaban en peleas por diferencias mínimas.

Ahora, uno nuevo se hizo viral en TikTok que causó una fuerte indignación en la ciudad. Se trata del video de un taxista que terminó escupiéndole a un pasajero por no querer entregarle vuelta, luego de que le dije que “tenía que solucionar” y no le iba a aceptar lo que tenía hasta que tuviera el completo ya que él no tenía cambio.

“Acá el señor. Hay que tener las vueltas y no hay que ser grosero, hay que ser educado porque usted está prestando un servicio. Grosero”, le dice el pasajero cuando le está entregando el dinero, a lo que el taxista le respondió en medio de groserías: “Viejo setenta hijue*”, para luego escupirlo, quedando todo grabado en la cámara del celular.

El video superó rápidamente las 50.000 reproducciones y generó cientos de comentarios, la mayoría indignados por la actitud que tuvo el conductor con esta persona, pues, al final del video, se vio cómo le empezó a hablar duro por no tener vueltas y que “ese no era su problema”.



“Simplemente es resolver sino tiene las vueltas, para eso ya existe las transferencias”, “Por esa razón hoy en día las personas prefieren las aplicaciones”, “Déjalo compartir para que sigan convencidos de lo que pensamos y vivimos”, “La grosería del tipo no aguanta pero por otro lado también toca pensar en que no siempre la gente tiene vuelta de un billete de 100”, son algunos comentarios que se han generado por este momento.

Hasta ahora, autoridades no se han pronunciado por lo sucedido ni la empresa taxis. La persona afectada aseguró que no hará ningún denuncio y que publicó el video como una forma de concientización para los demás conductores de que eso no se debe hacer.