Envían a la cárcel a hombre que abusó sexualmente a su nieta entre 2023 y 2025 en Bogotá

Fue en enviado a la cárcel un hombre de 66 años que es responsable de abusar sexualmente a su nieta en repetidas entre 2023 y 2025 en la localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el CTI, los hecho ocurrieron en la vivienda de la menor, cuando tenía 9 años de edad, en la localidad de Tunjuelito cuando estaba bajo el cuidado de su abuelo.

La denuncia la realizó la madre de la menor quien confirma que fue en reiteradas ocasiones en las que este sujeto tuvo acciones sexuales en su contra. Por esto mismo, el capturado fue imputado por delitos de acceso carnal violento en menor de 14 años y actos sexual es con menor de 14 años, ambos delitos tipificados en consigas agravadas.

Al momento de la captura, el hombre que iba vestido con una camiseta de rayas de colores y fue dejado a disposición de un fiscal.



Por esto mismo, el señalado no aceptó los cargos, pero por disposición de un juez, y por el material probatorio, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.