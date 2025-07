Esposa de Miguel Uribe relata las primeras 48 horas tras atentado: “Me dijeron que iba a morir”

El senador Miguel Uribe Turbay continúa en la Fundación Santa Fe, luego del atentado que vivió el pasado 7 de junio y que tiene expectantes a su familia y a todas las personas que esperan su pronta recuperación.

En una reciente entrevista en Los Informates, la esposa del senador, Claudia Tarazona, se refirió a los momentos de incertidumbre que vivió en las primeras 48 horas del atentado.

“Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel, yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos, el neurocirujano le iba teniendo el cuello ayudándolo a sostener y yo le iba diciendo a Miguel: no te mueras, tenemos que llegar, tienes que volver a ver a tu hijo, lo tienes que abrazar, no te vayas, quédate conmigo”, señaló durante la entrevista.

Claudia Tarazona recordó con terror y con el corazón roto esas primeras 48 horas después del atentado y que eran definitivas en la vida de Miguel, que le hicieron sacar fuerza de donde no tenía, según señaló en Noticias Caracol y donde aseguró que fueron los 15 minutos más largos de su vida.

“Cuando llegamos y operan a Miguel y nos dicen: Miguel sobrevivió a las operaciones, fue un alivio, pero algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron: Miguel entró en muerte cerebral y yo dije: ¿qué significa eso? Me volteé, miré a otro médico y le dije: ¿Miguel se va a morir?, y me dijeron que sí. Les dije que tantas horas tengo y me dijeron que era cuestión de tiempo”.

Miguel Uribe Turbay Foto: Instagram

¿Qué decisión tomó ante la noticia?

Ante la terrible noticia, y el trágico diagnóstico, Claudia Tarazona decidió reunir a sus hijos, con el fin de contarles la situación y que estuvieran enterados del terrible ataque que no solo afectaría a Miguel, sino a toda su familia. Sin ocultarles nada, Claudia Tarazona decidió asincerarse con sus hijas.

Publicidad

“Les dije, Miguel no lo logró y se va a morir. Mándele un mensaje a Miguel porque es importante hacer un cierre. Yo voy a la clínica con los audios de las niñas en mi celular, entro a despedirme de Miguel, me acuesto encima de él y le digo: “amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente con nuestra familia, nuestro hijo, con las niñas, conmigo, con tu papá, si no hiciste un trabajo maravilloso en Colombia y vete tranquilo que mi promesa se cumplirá”, señala Claudia Tarazona en la entrevista.

Más de un mes completa el senador Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe, donde sigue luchando por su vida y donde sigue recibiendo un gran número de cirugías para continuar con la lucha y su deseo de vivir. Su familia, amigos y el país, como se ha podido evidenciar en el transcurso de los días, esperan la pronta recuperación. Por el momento, su esposa e hijos siguen con la esperanza viva, orando para que Miguel se recupere y supere el terrible atentado que conmovió al país el pasado 7 de junio.