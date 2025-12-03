Esta fue la última conversación de estudiante asesinado en robo en Bogotá con su papá

La inseguridad volvió a golpear a Bogotá y esta vez la víctima fue un joven estudiante identificado como Jean Claude Bossard, de 29 años, quien cursaba décimo semestre de Administración de Empresas y se preparaba para graduarse el próximo año.

Según su familia, era un joven responsable, trabajador y profundamente dedicado a sus estudios y a su pequeño emprendimiento de seguros.

Bossard caminaba la tarde del martes 2 de diciembre por la Avenida 19 con calle 108, en el norte de la capital, cuando fue sorprendido por dos delincuentes en motocicleta que buscaban robarle la cadena que llevaba en el cuello. De acuerdo con la Policía Metropolitana, el intento de hurto terminó en tragedia cuando el joven se resistió al ataque.

Cámaras de seguridad registraron el instante en que Bossard forcejeó y logró derribar a uno de los asaltantes. Sin embargo, el segundo delincuente reaccionó disparándole dos veces de manera directa. Los impactos en el pecho le causaron la muerte inmediata en el lugar.



En la huida, los agresores se enfrentaron con un uniformado que patrullaba la zona. Durante el cruce de disparos, uno de los presuntos ladrones murió y el otro resultó herido y capturado. Según confirmaron las autoridades, se trata de un menor de 16 años.

El caso generó indignación entre vecinos y familiares. Vecinos afirmaron a Noticias Caracol que los responsables pertenecerían a la llamada “banda de la moto naranja”, un grupo delincuencial que llevaba semanas cometiendo robos en el sector de Santa Paula.

En entrevista con Noticias Caracol, Jean Claude Bossard, padre del joven asesinado, habló sobre los momentos previos al suceso. Así fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Por la mañana yo le dije: ‘Vamos a almorzar eso de las 10’, y me respondió: ‘No, yo tengo que ir a la oficina’. Se fue a la oficina”.

“Él se vino para su casa, que queda a 200 metros de la 19, y ahí fue donde lo abordaron estas personas. Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso”, afirmó.