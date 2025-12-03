En vivo
Bogotá  / Esta fue la última conversación de estudiante asesinado en robo en Bogotá con su papá

Esta fue la última conversación de estudiante asesinado en robo en Bogotá con su papá

Cámaras de seguridad registraron el instante en que el estudiante forcejeó y logró derribar a uno de los asaltantes. Sin embargo, el segundo delincuente reaccionó disparándole dos veces de manera directa.

