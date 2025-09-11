Evacuan la Universidad Nacional por fuertes disturbios; reportan una explosión

Disturbios y caos en el interior de la Universidad Nacional este 11 de septiembre, sobre las 6:00 de la tarde, encapuchados se apoderaron de la institución y comenzaron a generar desmanes, tanto así que rápidamente comenzaron a llegar miembros del escuadrón antidisturbios para intentar controlar la situación.

No obstante, la situación empeoró y la institución tuvo que evacuar de emergencia tras el reporte de una fuerte explosión en uno de los edificios de la universidad, del cual se reporta una persona herida de gravedad. A la zona llegaron miembros no solo del escuadro antidisturbios, sino autoridades para determinar lo sucedido.

Según versiones de la Alcaldía de Bogotá, el edificio que registró la emergencia fue el de sociología en donde se ubicaba un grupo de encapuchados. Además, habría más de una persona lesiona y llegan ambulancia al punto para intentar llevar a centros asistenciales.

Autoridades trabajan para dar con los responsables de estos hechos de violencia y afectación de orden público, determinando si fueron culpables y si este “ataque” fue planeado por algún tipo de organización.

A las 6:00 de la tarde llegó la alerta roja a los correos educativos de todos los miembros de la institución para abandonar el lugar debido a que “no había garantías para el desarrollo de las actividades”.

Pero no solo los daños serían en el interior de la institución, sino que al alrededor también salieron a agredir a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Destruyeron las rejas de una estación de TransMilenio y comenzaron a intimidar a todas las personas que transitaban por la zona.

En desarrollo.

