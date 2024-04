Exceso de ruido deja sin descanso a vecinos de la localidad de Chapinero

Blu Radio conoció un caso de exceso de ruido en el barrio Chapinero Central, en la que una bodega en más de seis ocasiones ha sido utilizada como discoteca. Aseguran los vecinos que la situación es desesperante y no han podido solucionar esta situación. Una de las denunciantes confirma que las rumbas comienzan después de las 8:00 p.m., pero el “remate” llega hasta el medio día del siguiente día.

“Es una bodega situada en la cra 13 # 65-42, que ha sido utilizada como bar, ponen tarima, conciertos y discotecas. Tanta es la vibración que afectaba la salud y el diario vivir de todos los residentes colinda. Es la propietaria de ese edificio. Renta a sabiendas de todo el perjuicio que nos ha causado, tanto así que 5 diferentes establecimientos han funcionado, no hay día ni hora. Si ellos quieren abrir y poner sus equipos a todo volumen, y todos estamos sometidos a no poder descansar", afirmó la denunciante.

No solo es el descanso el que se ve afectado, la salud entra en juego, puesto que a raíz de los altos niveles de ruido, el estrés aumenta. Una de las más afectadas es Irene Henao. Ella asegura que su habitación está justo al lado de la bodega y la vibración por las ondas de sonido es tan fuerte que no le permiten descansar, a causas de ello, ha padecido de varios cuadros de hipertensión debido a la falta de descanso.

“Tanto que ya no escuchaba el televisor en mi habitación que colinda con ese negocio. Y yo desde ahí empecé a llamar a la policía, a mandar ya las cartas y para solucionar todo hasta el día 2024 que seguimos en la misma problemática en el año. En marzo me dio una trombosis por el estrés que me generó ese ruido. Es más, tengo una cirugía programada para esto, pero por ese mismo estrés, tengo cuadros de hipertensión fuertes, y siempre me aplazan la cirugía porque nunca baja.” afirma la señora Irene.

Blu Radio consultó con especialistas para consultar las consecuencias de un cuadro de hipertensión severo como el que denuncia la habitante del sector. Juan José Duque es médico internista endocrinólogo y asegura que si este caso no es bien tratado puede ser un factor de riesgo a largo plazo.

La hipertensión puede ser desde un factor de riesgo a largo plazo para problemas cardiovasculares, por eso la tratamos en la mayoría de los casos, aumenta el riesgo de infarto, trombosis cerebral. Es decir, hay personas que se les eleva la presión a valores por encima de 180 que pueden hacer sangrados cerebrales. Pueden hacer lo que llamamos una emergencia o urgencia hipertensiva. Los valores suben muy rápido y de forma muy aguda.

En este barrio funcionan casi 10 establecimientos y los vecinos confirman que el caso ha pasado en manos de varias secretarías como planeación, ambiente, gobierno y policías, pero entre estos la respuesta ha sido que no tienen injerencia sobre el caso. Actualmente, el caso está en estudio por parte de la alcaldía local de Chapinero, quienes informan que por el momento no hay una respuesta oportuna tras la visita del inspector.