Falsa oferta laboral terminó mal en Bogotá: los secuestraron y hasta amenazaron con amputarles dedos

Las autoridades rescataron en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá, a dos hombres en horas recientes que fueron engañados por delincuentes, quienes los contactaron por Internet y les hicieron una propuesta laboral que terminó siendo falsa.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, los criminales hicieron que las dos víctimas se fueran hasta Guasca, en Cundinamarca, donde los secuestraron.

Un familiar le contó a Blu Radio los detalles de lo ocurrido y dio a conocer que además de exigirles 26 millones, los amenazaban con cortarle un dedo cada cierto tiempo si no consignaban una cantidad de dinero específica.

“Llaman, me dicen que tienen secuestrado a mi papá, que me van a enviar unas pruebas de supervivencia y que tengo que consignarles 26 millones de pesos. Que si no consignaba el dinero, le iban a cortar un dedo cada 20 minutos. Si no consignaba, de a 2 millones de pesos cada 20 minutos”, relató.

Publicidad

Ante esto, el familiar tomó la decisión de llamar a la línea del Gaula para “saber cómo reaccionar frente a lo que estaba sucediendo”. Aseguró que estuvo muy asustado y gracias a la respuesta de los tenientes y del Gaula pudo controlar la “situación, calmar los nervios y afortunadamente no consignarles nada de dinero”.

Por medio de fotografías y fuertes amenazas, los delincuentes llamaron a las familias y precisamente el mismo comandante del Gaula detalló a Blu Radio los pormenores acerca de estas duras amenazas que hicieron los criminales:

Publicidad

“Logramos el rescate en menos de cinco horas de dos ciudadanos que habían sido secuestrados mediante la modalidad del falso servicio. Cuando se encontraban próximos al llegar al supuesto hogar fueron interceptados por dos delincuentes, quienes los golpean, los intimidan con armas de fuego, los someten y posteriormente los amordazan con unos sunchos. Allí firman unos videos y se los hacen llegar a los familiares, especialmente a un hijo de las víctimas”, dio a conocer el comandante.

Los familiares decidieron acudir al Gaula de la Policía, se montó el operativo, llegaron al punto exacto interceptando una de las llamadas y retuvieron a un menor de edad, un joven de tan solo 16 años que estaba cuidando a las dos personas secuestradas, los adultos se perdieron y ese menor fue puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia.

A las dos personas lesionadas las acaban de trasladar a un centro médico para realizarles chequeos médicos, mientras que los operativos continúan en toda Cundinamarca para capturar al resto de la banda.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche: