Falsos domiciliarios siembran el miedo en Engativá: roban a peatones con armas en la noche

Los habitantes de los barrios La Reliquia y La Cabaña, en la localidad de Engativá, viven con temor al caer la noche. Una banda de delincuentes, que se hace pasar por repartidores de domicilios, ha convertido las calles en su zona de caza.

Según testigos, al menos seis hombres, divididos en dos motocicletas, aprovechan la oscuridad para arrinconar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

Los atracos ocurren cuando las personas caminan tranquilamente por vía pública. De repente, los falsos domiciliarios se les atraviesan, los encañonan con armas de fuego y los empujan contra las fachadas de las casas.

En cuestión de segundos, entre insultos y golpes, les arrebatan celulares, billeteras y todo lo de valor que lleven consigo, para luego escapar a toda velocidad sin dejar rastro.

Un caso reciente encendió aún más las alarmas. Una pareja que se movilizaba por una de las calles del sector fue sorprendida por los hombres armados, quienes los intimidaron con violencia y les quitaron sus pertenencias antes de huir.

Lo más inquietante es que los delincuentes cargaban maletas de reconocidas aplicaciones de domicilios, una fachada que les permite pasar inadvertidos ante los ojos de vecinos y autoridades.

La comunidad denuncia que estos atracos se han vuelto constantes. “Ya no se puede salir tranquilo, uno no sabe si el que va en moto con maleta de domicilios está trabajando o es un ladrón”, comentó un residente, quien pidió mayor presencia de la Policía en la zona.

Los vecinos aseguran estar azotados por esta banda y piden operativos urgentes para frenar una modalidad de robo que mezcla engaño, violencia y un disfraz que hace cada vez más difícil identificar a los delincuentes.