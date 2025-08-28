Fuga de gas en Soacha tiene cerrada la Autopista Sur en ambos sentidos

Una fuga de gas en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 4 con 2-18 Sur, obligó al cierre total de la vía en ambos sentidos entre los sectores de Espumados y 3M.

El hecho mantiene paralizada la movilidad en el corredor, uno de los más transitados de la capital, y ya se reportan largas filas de vehículos que intentan salir hacia Sibaté y Soacha, así como los que buscan el ingreso a Bogotá por el sector de la Colsubsidio.

Las autoridades de tránsito y organismos de emergencia hacen presencia en la zona para controlar la situación, mientras las empresas encargadas del servicio de gas trabajan en el punto afectado con el fin de detener la fuga y garantizar la seguridad de conductores y residentes del área.