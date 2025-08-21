Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Bogotá

Galán dice que ordenó a fuerza pública reducir y mitigar riesgo de violencia en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegura que estos hechos violentos son el producto del fortalecimiento de las economías ilícitas en Colombia.

Alcalde Carlos Fernando Galán
Alcalde Carlos Fernando Galán
X:@Bogota
Por: Mateo Piñeros
|
agosto 21, 2025 08:10 p. m.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los dos ataques terroristas que se dieron este jueves en Colombia. El primero de ellos en Amalfi, Antioquia, donde fue derribado un helicóptero de la Policía. El otro hecho se registró en Cali, donde una explosión en la la base aérea Marco Fidel Suárez dejó al menos seis personas fallecidas.

Galán aseguró que estos hechos son el producto del fortalecimiento de las economías ilícitas en Colombia.

"Estos hechos nos obligan a todos, pero particularmente al Gobierno nacional, a fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Tenemos que estar del lado de las Fuerzas Armadas para poder enfrentar a estos criminales que quieren amedrentar a los colombianos", dijo Galán.

El alcalde aseguró que dio instrucciones a la fuerza pública para tomar medidas que permitan reducir y mitigar el riesgo de violencia.

"En Bogotá ya le di instrucción a la decimotercera Brigada por una parte y a la Policía Metropolitana de disponer de todos los esfuerzos y capacidades para reducir y mitigar el riesgo de que hechos como estos, que es posible que estos delincuentes criminales quieran hacer en otras ciudades del país, ocurran en Bogotá", añadió Galán.

Hasta el momento no se conoce el número no determinado de viviendas y locales comerciales afectados.
El alcalde de Bogotá también manifestó su respaldo a la fuerza pública.

