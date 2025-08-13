Galán le puso 'tatequieto' a Trump tras polémicas declaraciones: "A Bogotá le va bastante bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró preocupado por la seguridad en Washington y comparó a la ciudad estadounidense con Bogotá, indicando que la capital colombiana se encuentra entre las peores del mundo.

"La tasa de homicidios en Washington hoy es mucho mayor que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que mencionan como los peores del mundo", comentó Trump.

Esas declaraciones desataron una fuerte polémica, la cual no cayó nada bien en algunos sectores políticos. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra el mandatario, señalando que si no conoce Bogotá, no hay manera de afirmarlo.

"El presidente Trump debe saber, y si no, que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la Tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares del planeta", declaró Petro. Sin embargo, tras ello, muchas críticas se dirigieron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien no se había pronunciado… hasta ahora.



Galán respondió a Donald Trump sobre Bogotá

Como respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Galán aseguró que Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo y, para respaldar su postura, dio 10 razones que ponen a la capital como una ciudad para visitar y que la ubicarían por encima de Washington.

El mandatario explicó que en la capital se encuentra el páramo más grande del mundo: "Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas".

2. En 2024, más de 546 mil personas (¡medio millón de personas!) salieron de la inseguridad alimentaria severa o moderada. Con una política social seria, Bogotá sin Hambre 2.0 avanza en el propósito de que en Bogotá nadie se acueste con hambre. pic.twitter.com/ekk0ReTCVS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025

Galán aprovechó su intervención para destacar que, en 2024, la pobreza en la capital fue muy inferior a lo registrado a nivel nacional: "En 2024, más de 352 mil personas salieron de la pobreza en Bogotá y 134 mil salieron de la pobreza extrema. Nuestra ciudad redujo la pobreza monetaria más rápido que el promedio nacional", afirmó.

Asimismo, comentó que más de medio millón de ciudadanos salieron de la inseguridad alimentaria severa o moderada y que los niños tienen garantizada su alimentación escolar.

5. Ese crecimiento económico no hubiera sido posible si no hubiéramos llegado a destrabar muchas obras que tenían problemas. Más allá del Metro, que ya va en un 60%, hoy Bogotá tiene más de 1.200 frentes de obra que avanzan 1,8 veces más rápido que en la pasada administración. pic.twitter.com/MoWzMK4i2C — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025

Por otro lado, el alcalde destacó que la economía en la capital ha tenido un amplio crecimiento que va más allá de la creación del Metro de Bogotá, pues ha destrabado obras y, por ende, presenta más de 1.000 frentes que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: "Más allá del Metro, que ya va en un 60%, hoy Bogotá tiene más de 1.200 frentes de obra que avanzan 1,8 veces más rápido que en la pasada administración", señaló.



Turismo y seguridad en Bogotá frente a las críticas

Uno de los puntos que más preocupación generó tras las palabras de Donald Trump tiene que ver con el turismo, ya que al indicar que Bogotá es uno de los peores lugares del mundo, muchos expertos temen que estas declaraciones afecten la llegada de visitantes.

Por ello, Carlos Fernando Galán fue tajante y resaltó el crecimiento del turismo en Bogotá: "El turismo en la ciudad ha crecido en 8,7% frente a 2023. Hoy llegan a Bogotá más de 14 millones de turistas al año, y nuestro aeropuerto es el mejor de Suramérica, según Skytrax".

Finalmente, regresando al punto de partida de Trump, es decir, la inseguridad, el mandatario capitalino señaló que, si bien existe delincuencia en Bogotá, hay una proyección a la baja y, en comparación con los homicidios en ciudades de Estados Unidos —no solamente en Washington—, la capital colombiana presenta mejores cifras.

7. En Bogotá el futuro es verde: 936 hectárea en áreas protegidas de la ciudad han sido parte de procesos de restauración. En apenas año y medio, hemos incluido en procesos de restauración más que las pasadas administraciones en 4 años. pic.twitter.com/fTbRbQLDsY — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025

"Es más, si comparamos con la tasa de homicidios en otras ciudades de Estados Unidos, y no solo con Washington, DC, a Bogotá le va bastante bien", indicó Galán.

10. Es más, si comparamos con la tasa de homicidios en otras ciudades de Estados Unidos, y no solo con Washington, DC, a Bogotá le va bastante bien.



Es momento de visitar Bogotá. Acá estamos construyendo el futuro. pic.twitter.com/Ecgmo8zRpP — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025

En comparación, la tasa de homicidios es inferior en Bogotá y no existe la presencia frecuente de tiroteos en colegios o zonas públicas, como ocurre de forma constante en Estados Unidos.

Con esto, las palabras del presidente Donald Trump han abierto un debate sobre el estado real de las principales ciudades del mundo en cuanto a seguridad y calidad de vida.

