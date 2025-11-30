Golpe a ‘Juárez’: MEBOG logró la captura de 5 integrantes de la banda que delinque en Chapinero

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una estructura delincuencial conocida como ‘Juárez’, dedicada al microtráfico en el oriente de la capital, donde cinco personas señaladas de integrar esta organización fueron detenidas tras varios meses de investigación.

Los investigadores lograron establecer que la red tenía su centro de operaciones en el barrio San Luis, en la localidad de Chapinero, un sector donde sus movimientos habían generado creciente preocupación entre residentes y comerciantes. El operativo permitió identificar a quien sería el principal cabecilla de la organización, conocido como alias Miguel.

En medio de las operaciones e indagatorias, las autoridades determinaron que alias 'Miguel' estaba implicado en un homicidio registrado el 19 de agosto de 2025, un hecho que habría ocurrido en medio de una disputa por el control territorial y por la distribución de sustancias ilícitas.

Junto a él fueron detenidos alias 'Alison', señalada como la proveedora principal de los estupefacientes que abastecían los puntos de expendio, y alias ‘Amazonas’, alias ‘El Mono’ y alias ‘Nelson’, quienes, de acuerdo con los registros policiales, se encargaban de vender las dosis directamente a los consumidores.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que la intervención se dio luego de ocho meses de seguimiento continuo, en los que se recolectó material probatorio. De acuerdo con su reporte, la organización utilizaba métodos para ocultar la droga: por una parte, era distribuida en cápsulas rosadas y, por otra, en cigarrillos artesanales. Cada dosis tenía un valor que oscilaba entre 4.000 y 5.000 pesos, lo que les permitía sostener un flujo constante de dinero y generar una renta de aproximadamente 40 millones de pesos.

Durante los allanamientos se incautaron 300 gramos de marihuana, 80 gramos de cocaína, munición de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y más de tres millones de pesos en efectivo. Los capturados enfrentarán cargos por concierto para delinquir y por actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.