En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Golpe a ‘Juárez’: MEBOG logró la captura de 5 integrantes de la banda que delinque en Chapinero

Golpe a ‘Juárez’: MEBOG logró la captura de 5 integrantes de la banda que delinque en Chapinero

Tras meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar la organización criminal, y capturando al cabecilla alias Miguel, implicado en un homicidio y en el control de rutas de expendio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad