Habla hombre de video viral; explica por qué guerrilleros se dejaron grabar: “Caí en un retén”

El pasado fin de semana, Nicolás Rico se volvió viral tras denunciar en un video la pérdida de su motocicleta a manos de la guerrilla en los límites entre los departamentos de Huila yCauca . En una entrevista con El Ojo de la Noche de Blu Radio, Nicolás detalló los momentos de angustia que vivió durante el incidente.

Según relató Nicolás, el incidente ocurrió cuando se dirigía hacia Santander de Quilichao para participar en un proyecto comunitario de mejora de condiciones de vida. En el trayecto, fue detenido en un retén por disidencias de las FARC, quienes le exigieron su motocicleta.

"Caí en un retén de las disidencias de la FARC. Iba para Santander de Quilichao, un proyecto comunitario donde hicimos una planta de tratamiento de aguas residuales para una destilería artesanal", explicó.

A pesar del susto y las complicaciones financieras que enfrenta para reemplazar su vehículo, Nicolás se mantiene optimista. Le tocó endeudarse con un banco para poder cumplirle a la comunidad a la cual pretendía ayudar. Además, destacó que está en proceso de certificación para que su aseguradora pueda cubrir el robo, mostrando videos grabados durante el incidente como prueba.

Nicolás, junto con sus amigos, opera una empresa dedicada a la producción de elementos biodegradables en Santander de Quilichao. A pesar del revés sufrido, asegura que continuará trabajando por el bienestar de las comunidades y está dispuesto a volver a recorrer las vías que lo llevaron a encontrarse con esta situación.

"En realidad yo le pedí a los señores de las Farc que me dejaran grabar, pues para que no fueran a pensar que me había robado las cosas o que era mentira que las Farc me los había encontrado y había perdido la moto. Yo les pedí pues que si me dejan grabar como prueba y ya. Y les dije literalmente para que me creyeran. Y ellos se lo preguntaron y me dijeron que sí", explicó el hombre