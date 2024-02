Habla mamá de la joven a quien ladrón empujó de un bus de TransMilenio: "tiene hemorragia cerebral"

El pasado 13 de febrero, Bogotá fue testigo de un acto de violencia dentro de un bus de TransMilenio que dejó a una joven de 18 años con graves lesiones.

Según relatos de testigos, un delincuente empujó a la mujer desde el bus en movimiento después de robarle sus pertenencias. El incidente ocurrió en la carrera 30, en sentido norte-sur, en una ruta que iba al Portal Sur.

La madre de la joven le contó a Blu Radio detalles angustiantes sobre la situación médica de su hija.

Mi hija está bastante delicada, tuvo una fractura en el cráneo, contusiones en la cabeza, tiene inflamado el cerebro y una hemorragia cerebral. Además, tiene un esguince en la pierna derecha y pérdida parcial de memoria expresó la madre.

La mujer describió la difícil situación de su hija, señalando que estuvo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde el 13 de febrero. "La evolución de ella está bien delicada. La dieron de alta de la UCI hoy, pero no sé cuánto tiempo estará en la clínica, eso lo determinará el neurocirujano", agregó.

Además de las preocupantes lesiones, la madre de la joven comentó la poca asistencia por parte de TransMilenio.

"Hoy me entregaron la historia clínica de la niña, me ayudaron para la historia clínica. Me voy a poner en la tarea de enviar todo para iniciar el trámite con TransMilenio", expresó la madre, destacando la importancia de recibir apoyo ante este grave hecho.

Según testigos del atraco, el delincuente, tras perpetrar el hurto, manipuló la seguridad de las puertas del bus en movimiento y abrió la puerta a través del botón de seguridad de salida de emergencia. Este acto provocó la caída de la mujer sobre la vía, resultando en graves lesiones en su cabeza.

Este incidente ha generado indignación y preocupación en la comunidad que enfrenta actos de inseguridad no solo en el sistema de transporte masivo, sino en calles y hasta en restaurantes o bares, donde los últimos actos de violencia se han perpetrado.