Habla mamá de niña de 8 años que habría sido abusada por sus compañeros en colegio de Bogotá

El pasado 22 de julio, un presunto caso de abuso sexual contra una niña de 8 años en el Colegio Codema de Kennedy conmocionó a Bogotá. La madre de la menor, en diálogo con el podcast Conducta Delictiva, contó cómo descubrió que su hija había sido víctima de varios compañeros durante la jornada escolar.

Todo comenzó cuando la madre notó el comportamiento extraño de su hija al salir del colegio. "La vi con los ojos llorosos, temblando. Le pregunté qué pasó, pero solo atinaba a decir 'nada'", contó. Fue su amiga, quien la acompañaba, quien logró que la niña revelara la verdad: un estudiante de bachillerato la había arrastrado al baño, le bajó la ropa interior, la tocó y la grabó, mientras otros niños observaban desde la puerta. "Ella dijo que le mostró 'sus partes' y que intentó obligarla a tomar un líquido", relató la madre, quien aseguró que el agresor la amenazó para que no denunciara.

La familia denunció el hecho ante la Secretaría de Educación, la Fiscalía y el ICBF, pero cuestionó la respuesta del colegio. "El rector no apareció, ni siquiera nos llamó. Dijeron que había un 'panal de abejas' para evacuar el colegio, pero otros padres hablan de un feto encontrado en el baño", afirmó. Además, señaló que no hay cámaras en los baños ni separación entre primaria y bachillerato, lo que facilita estos crímenes.

mamá de niña de 8 años que habría sido abusad Foto: YouTube Conducta Delictiva

La menor, ahora bajo atención psicológica, muestra secuelas profundas: agresividad, rechazo al contacto físico y pesadillas. "Mi sobrino quiso abrazarla y gritó '¡No me toques!'. Antes era cariñosa", lamentó su madre. Los profesionales le recomendaron no revivir el trauma, pero el miedo persiste: "Se despierta gritando '¡No me hagan nada!'".

“Yo nunca, jamás en mi vida, pensé que iba a estar en una situación como esta. Jamás pasó por mi cabeza tener este dolor, ver a mi hija que se levanta a la 1:00 de la mañana diciendo que no la toque. Es muy duro. Y tener que aguantarme las ganas de llorar junto con ella, tener la capacidad, la fuerza, para que mis niños no me vean caer”, dijo la mamá de la menor.

La madre hizo un emotivo llamado a otros padres. 'La verdad, cualquier comportamiento raro en sus hijos, alértese, llévelos al médico, llévelos donde los tengan que llevar, pero no se queden calladas. Denuncien, para que se haga justicia por nuestros niños, porque hay muchos casos acá en Bogotá”.