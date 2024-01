Horario pico y placa en Bogotá para camiones con más de 10 años

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció nuevas medidas para mitigar el deterioro en la calidad del aire en la ciudad. Entre estas medidas se encuentra la extensión del pico y placa para vehículos particulares los sábados y la implementación de pico y placa para camiones con más de 10 años.

Pico y placa para camiones con más de 10 años

• Los camiones con más de 10 años de antigüedad tendrán pico y placa en Bogotá. La restricción aplicará de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., sin importar el dígito de la placa.

• Además, los camiones con más de 10 años tendrán pico y placa los días sábados, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. para las placas impares y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. para las placas pares.

Alerta zonal por deterioro en la calidad del aire

La Secretaría Distrital de Ambiente declaró alerta zonal por deterioro en la calidad del aire en las localidades de Bosa y Kennedy. Parcialmente, la alerta también aplica para las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar.

En estas localidades, se implementarán las siguientes medidas:

• Se suspenden los cortes de tráfico por eventos deportivos y culturales.

• Se restringen las actividades de construcción y demolición.

• Se recomienda a la ciudadanía evitar la movilidad innecesaria.

Otras medidas para toda la ciudad

Además de las medidas mencionadas anteriormente, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció las siguientes medidas para toda la ciudad:

• Se suspenden nuevos trámites de pico y placa solidario.

• Se implementan planes de atención hospitalaria para atender afectaciones.

• Algunos colegios entran en virtualidad, a través de la Secretaría de Educación se informará cuáles y en qué localidad.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes medidas para proteger su salud:

• Evitar la movilidad innecesaria.

• Utilizar el transporte público o compartido.

• Usar tapabocas en espacios cerrados.

• Beber abundante agua.

• Evitar realizar actividades físicas intensas.

La Secretaría Distrital de Movilidad continuará monitoreando la calidad del aire en la ciudad y tomará las medidas necesarias para proteger la salud de los ciudadanos.

