Hospital de San José rompe contrato con Nueva EPS y dejará de atender afiliados desde diciembre

Un nuevo revés enfrenta la red de servicios de Nueva EPS. El Hospital de San José informó oficialmente a Gloria Libia Polanía Aguillón, agente especial interventora de la entidad, la decisión de dar por terminado el contrato de prestación de servicios firmado en 2008, que permitía la atención de los afiliados al régimen contributivo.

La determinación, sustentada en lo establecido en la cláusula séptima del contrato y amparada por la normativa vigente (Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022), responde a la actual ejecución del acuerdo, así como a la capacidad instalada y a las condiciones de oportunidad del hospital.

De acuerdo con el comunicado, la terminación busca garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad para la institución prestadora de servicios, y entrará en vigencia el próximo 1.º de diciembre de 2025. La decisión, asegura el Hospital de San José, permitirá una transición ordenada que evite traumatismos en la atención de los usuarios.

“La terminación unilateral del contrato no solo se encuentra enmarcada en la autonomía para contratar que se refleja en los postulados acordados desde el año 2008, sino que está amparada por los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022, y demás normativa vigente para el sector salud, que regula las relaciones entre los distintos actores intervinientes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, indica el comunicado.