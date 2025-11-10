En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hurto de mobiliario público en Bogotá sube y causa pérdidas de más de $65.000 millones

Hurto de mobiliario público en Bogotá sube y causa pérdidas de más de $65.000 millones

Según el concejal Andrés Onzaga, esta situación evidencia fallas en el control del Distrito, afectando en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos

Hurto de mobiliario público en Bogotá sube y causa pérdidas de más de $65.000 millones
Hurto de mobiliario público en Bogotá sube y causa pérdidas de más de $65.000 millones
Foto: Concejo de Bogotá
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad