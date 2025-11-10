Hurto de mobiliario público en Bogotá sube y causa pérdidas de más de $65.000 millones

Durante una sesión del Concejo de Bogotá, el concejal Andrés Onzaga alertó sobre el preocupante aumento de hurtos de mobiliario público en la capital, una problemática que durante este año ha generado pérdidas superiores a $65.000 millones.

De acuerdo con información suministrada por entidades distritales, se evidencia un incremento en el robo de cestas de basura, luminarias, tapas de alcantarilla, láminas de puentes peatonales y medidores de agua, afectando la seguridad y el bienestar de los bogotanos, además de evidenciar fallas en los controles y la vigilancia del Distrito.

Según Onzaga, en lo corrido de 2025 se han registrado 30.806 cestas de basura hurtadas, con pérdidas estimadas en $56.681 millones, lo que representa un aumento superior al 809 % frente a 2024 (3.387 casos). También se han reportado 8.718 medidores de agua robados, avaluados en $3.343 millones; 3.552 luminarias vandalizadas o hurtadas, con daños por $3.428 millones, superando los 2.156 casos de 2023; 1.869 tapas de alcantarilla sustraídas, con pérdidas por $1.800 millones; y 1.202 láminas de puentes peatonales robadas, por un costo de $317 millones.

El concejal advirtió que la receptación continúa siendo el eslabón ignorado de esta problemática. Los materiales, especialmente el metal, son revendidos en chatarrerías y bodegas sin ningún tipo de control, alimentando un circuito delictivo que opera con impunidad.



“Mientras la Secretaría de Seguridad no actúe sobre los puntos de receptación, este delito seguirá repitiéndose. La falta de operativos y control sobre las chatarrerías es inaceptable”, afirmó.