Hurto y vandalismo al alumbrado público de Bogotá enciende las alarmas: localidad más afectada

Los bienes públicos son aquellos que son accesibles para toda la sociedad, pues todos se benefician de ellos. Estos elementos son financiados gracias a impuestos específicos que la ciudadanía paga al Estado o a las entidades locales.

En Bogotá los bienes de uso público se consideran los parques, calles, vías, plazas, zonas verdes y puentes e incluso el alumbrado.

Frente a esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dio a conocer una problemática que ocurre en la ciudad debido al hurto y el vandalismo de las luminarias.



Luminarias afectadas por vandalismo y hurto en 2025

De acuerdo a la entidad, unas 5.147 luminarias han sido afectadas por el vandalismo y el hurto en lo que va de 2025. A pesar de que representa una disminución del 20,6% con respecto a 2024, la cifra no quita la percepción de inseguridad y el alto riesgo de accidentes que se registran en los lugares más afectados.

El director de la UASESP, Armando Ojeda, manifestó que “una ciudad iluminada protege a sus ciudadanos… Estamos comprometidos con una Bogotá más iluminada y segura. Para la administración… es fundamental prestar un servicio público de calidad, por ello tenemos un plan estratégico ambicioso para fortalecer la iluminación de la ciudad y a la vez reducir estas acciones vandálicas”.



En total, el número de luminarias que tuvieron que ser reinstaladas fue de 499 y repuestas por la entidad 4648.



Localidad con alumbrado público más afectado

De las 20 localidades de Bogotá, la más afectada por el hurto y el vandalismo fue Suba, con 1.537 casos, lo que representa más del 3,5% de su infraestructura. Según la UASESP, la cifra se debe a que es una de las zonas con más instalaciones eléctricas dentro del sistema de alumbrado público de la ciudad.

Por otro lado, la entidad también hizo un análisis técnico en el que determinó qué tipos de luminarias son las más expuestas.

Las de halogenuro metálico (MH) son las que más sufren casos de hurto y vandalismo, con una participación del 73% de los reportes. Además, el 45% de estas acciones se concentran en la malla vial local, especialmente en zonas residenciales con menor vigilancia nocturna.

Publicidad

Por su parte, Diego Alejandro Ossa, subdirector de alumbrado público de la UAESP, manifestó que “cada luminaria instalada contribuye significativamente al bienestar y la seguridad de la comunidad”.

Para mitigar esta problemática, la entidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá están implementando una estrategia para lograr identificar a los responsables.

