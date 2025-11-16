En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hurto y vandalismo al alumbrado público de Bogotá enciende las alarmas: localidad más afectada

Hurto y vandalismo al alumbrado público de Bogotá enciende las alarmas: localidad más afectada

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dio a conocer una problemática que ocurre en la ciudad debido al hurto y el vandalismo de las luminarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad