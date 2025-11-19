En vivo
IDU anuncia cambios en la movilidad en puente vehicular afectado de la NQS con calle 19 en Bogotá

La entidad anunció que ya están finalizando las labores de reparación estructural y el reforzamiento de las vigas del puente vehicular, por lo que habrá cambios en la movilidad.

