IDU anuncia cambios en la movilidad en puente vehicular afectado de la NQS con calle 19 en Bogotá

Desde hace varios días el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) ha estado llevando a cabo labores de reparación en un importante puente ubicado en la NQS con calle 19 en Bogotá.

Lo anterior, debido a que un vehículo de carga de grandes dimensiones afectó gravemente las vigas al superar la altura máxima y según la entidad, ocho de ellas resultaron comprometidas.

En su momento, director del IDU, Orlando Molano, explicó el proceso que se adelanta para que el puente opere en su totalidad: “Vamos a demoler cerca de cinco metros para realizar el reforzamiento estructural. Utilizaremos concreto de más de 7.100 PSI, un material de alta calidad que permitirá recuperar el puente y habilitarlo nuevamente”.

Ahora, la entidad anunció que ya están finalizando las labores de reparación estructural y el reforzamiento de las vigas del puente vehicular, por lo que habrá cambios en la movilidad.



Cambios en movilidad del Puente vehicular de la NQS con calle 19

El director del IDU indicó que desde el próximo viernes 21 de noviembre de 2025, a partir de las 5:00 a. m., se habilitaría el paso vehicular en sentido sur-norte (costado oriental) del puente vehicular la NQS con calle 19.



Foto: IDU.

Asimismo, las labores que aún quedan pendientes se harán en horas de la noche, de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., durante este tiempo los trabajadores realizarán tareas de pintura y lavado.

Lo anterior, quiere decir que, en dos días, los conductores en Bogotá podrán usar nuevamente el puente y el carril que estaba inhabilitado en la zona, si la entidad lo considera viable.

El IDU también explicó que el objetivo principal era prolongar la vida útil del puente. Las labores desarrolladas consistieron en:

Retirar de forma controlada el concreto deteriorado.

Reparar las vigas afectadas con concreto de (UHPC) reforzado con fibras metálicas.

Aplicar recubrimientos protectores.

Restaurar los acabados.

No obstante, Molano manifestó que por el momento están a la espera de las pruebas técnicas de la resistencia del puente vehicular para tener la tranquilidad y la certeza de que se puede habilitar nuevamente.