IDU confirma que cerrará el tránsito de importantes puentes vehiculares desde el 30 de agosto

Bogotá se prepara para un cambio en la movilidad de uno de sus puntos neurálgicos. A partir de este sábado 30 de agosto a las 10:00 p.m., cerrará el tránsito por los puentes clave de la intersección de Puente Aranda, afectando las avenidas Calle 13, Sexta, Carrera 50 y Las Américas.

Según explicó el IDU, esta medida es crucial para el avance del Tramo 1 del megaproyecto "La Nueva 13". El Tramo 1 incluye la construcción de un intercambiador de tres niveles:



Un primer nivel con una glorieta de tres carriles para tráfico mixto.

Un segundo nivel con una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses de TransMilenio.

Un tercer nivel con dos puentes elevados, cada uno con tres carriles de tráfico mixto, que unirán el oriente y el occidente de la Avenida de Las Américas.

Cómo será el plan de manejo de tránsito por Puente Aranda

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha reconocido que estos trabajos "impactarán la movilidad de miles de ciudadanos", pero aseguró que se contará con señalización y personal en vía para orientar a la ciudadanía, además de información detallada en las redes oficiales para planear los recorridos con antelación.



Los buses troncales de TransMilenio no sufrirán afectaciones en su operación y contarán con carriles exclusivos.

Las rutas de TransMiZonal seguirán prestando servicio con paraderos y desvíos asignados para un tránsito seguro.

Se garantizará el paso seguro para peatones y ciclistas mediante senderos provisionales, ajustados a la nueva geometría vial y regulados por controles semafóricos.

Se han dispuesto diversas rutas alternas para los vehículos que transitan por la zona. Aquí un resumen de los desvíos más importantes:

Para la Avenida Calle 13:



De Occidente a Oriente: Se deberá seguir la calzada lenta. Vehículos livianos podrán usar un carril de contraflujo por el costado norte (a la altura de la Carrera 56) para reingresar a la glorieta provisional y conectar con la Calle 13 o la Av. Las Américas hacia el oriente. Otra opción es seguir el contraflujo desde la Carrera 50, ir al norte por Carrera 46 y conectar con Av. Las Américas.

De Oriente a Occidente: Desvío por la Carrera 43 hacia el norte (esquina Vinos y Bodegas Añejas) para tomar la Av. Las Américas o continuar por la Calle 13 al occidente.

De Norte a Occidente u Oriente (desde Carrera 50): Tomar la Calle 14 al occidente y desviar por la Carrera 54 al sur, para salir a la Calle 13.

🚨 ¡#Atención, conductores y ciudadanos!🚨



Este sábado 30 de agosto, se deshabilitarán los puentes de la intersección de Puente Aranda, que conectan las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y av. Las Américas.



En este video te explicamos cuáles son los cierres, los desvíos… pic.twitter.com/dAExRlKxMr — IDU Bogotá (@idubogota) August 28, 2025

Para la Avenida Las Américas:



De Occidente a Oriente: Podrán cruzar usando la glorieta de seis carriles o tomar la Calle 6 al oriente. Un desvío alterno implica tomar la Carrera 56 al sur, luego Calle 5a al oriente hasta Carrera 42c, luego al norte y en Calle 6 girar al oriente para conectar por Carrera 43 con Av. Las Américas.

De Occidente a Norte: Hacer un retorno a la altura de la Carrera 53f, incorporarse al norte por Carrera 56, girar a la derecha por Calle 17 y salir a Carrera 50.

De Occidente a Sur: Seguir la ruta habitual por la Carrera 50.

De Oriente a Occidente: Dos opciones: tomar la calzada lenta de la Carrera 46 para seguir por la Calle 13, o desde el mismo punto, la calzada rápida para salir a la Av. Las Américas.

De Oriente a Norte: Recorrido habitual por la Carrera 50.

De Sur a Oriente (desde Carrera 50): Seguir las rutas habituales tomando la Calle 6 o la Calle 13 en la glorieta provisional.

Cambios permanentes de sentido vial:

