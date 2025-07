Insólito "robo" en Bogotá: a mujer le arrebataron un kilo de carne y era para su almuerzo

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una preocupación cotidiana para sus habitantes, que enfrentan todo tipo de situaciones inesperadas en las calles de la ciudad. Esta vez, un caso singular llamó la atención en redes sociales: una mujer que acababa de comprar un kilo de carne fue víctima de un “robo” poco común, pero que le dejó sin el almuerzo.

Un video grabado de manera aficionada y compartido por la cuenta @ColombiaOscura_ muestra el curioso momento en el que un perro se acerca sigilosamente a la mujer que caminaba con un hombre, ambos recién salidos de una carnicería. Mientras avanzaban por el sur de Bogotá, el perro comenzó a seguirlos, acercándose cada vez más al paquete con la carne.

Minutos después, el perro logró su cometido: arrebató la bolsa con la carne y salió corriendo, mientras el hombre intentaba alcanzarlo. La grabación, que incluye los comentarios de los jóvenes que presenciaron la escena, causó tanto sorpresa como risas entre quienes la vieron.

“Va detrás de la señora, mire, mire”, se escucha decir a uno de los jóvenes mientras capturaba la situación. Al final del video, el testigo asegura que grabó “todo”, aunque se desconoce si la pareja logró recuperar la carne.

#INSEGURIDAD 😂 Un nuevo robo en el sur de Bogotá quedó registrado en un video aficionado: esta vez, la víctima fue una mujer que se quedó sin el kilo de carne para su almuerzo pues alias 'Firu' se lo arrebató. Por fortuna, nadie resultó herido, salvo el bolsillo de la señora. pic.twitter.com/7n341EfDQn — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) July 30, 2025

En redes sociales, el video generó toda clase de reacciones y bromas. Algunos usuarios expresaron su alivio porque no hubo daños personales, pero lamentaron la pérdida económica. “Es bueno que no hayan heridos, aunque me siento mal por la carne podrida que se llevó la bolsa con carne”, comentó un internauta. Otros señalaron que “el perro estaba esperando la señal para actuar” o que “en esos casos duele más el orgullo que el bolsillo”.