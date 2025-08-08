Publicidad

Intento de fleteo queda registrado en video; los asaltantes iban por una gran cantidad de dinero

El hecho se registró en la tarde de este jueves 7 de agosto en el barrio Los Andes, cuando dos hombres armados intimidan al conductor de un carro que minutos antes había retirado dinero de un banco.

Intento de fleteo en Bogotá queda registrado en video
Intento de fleteo en Bogotá queda registrado en video
Foto: captura de video suministrado
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: agosto 08, 2025 05:35 a. m.

No se detiene la inseguridad en Bogotá. En video quedó registrado el momento en que dos sujetos fuertemente armados detienen el tráfico sobre la avenida 68, muy cerca de la calle 80, occidente de la ciudad, para intentar robar a un hombre que minutos antes había retirado dinero de un banco en un centro comercial cercano.

En el video se puede evidenciar que los ladrones amenazan al conductor de un carro gris, lo hacen bajar de vehículo y revisan todo el interior intentando encontrar el dinero. Ante esto, se confirma que los delincuentes se robaron un bolso con pertenencias y huyeron en dos motocicletas. Sin embargo, la policía confirmó que minutos antes el sujeto asaltado había entregado ese dinero a un familiar.

“La persona que había retirado el dinero, minutos antes ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar. Al momento de salir de la entidad crediticia, la Policía le solicitó el acompañamiento, le brindó el acompañamiento a la cual ese sujeto se negó”, aseguró el comandante de la estación de Policía Barrios Unidos, Jorge Arizal.

Ante esto, la Policía Metropolitana de Bogotá resaltó que, por fortuna, no se ejecutó el robo de este dinero y, así mismo, envió un llamado a la ciudadanía para que acceda a los servicios gratuitos de seguridad una vez se retire grandes cantidades de dinero de entidades bancarias.

