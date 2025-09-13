Investigan presunto uso excesivo de fuerza pública en hogar del ICBF: hay menores lesionadas

La Procuraduría General de la Nación investiga un presunto uso excesivo de la fuerza pública en un hogar del ICBF, ubicado en el barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá. El organismo aseguró que el hecho se habría dado tras un “desorden ocasionado por algunas niñas y adolescentes con medida de protección”, dejando algunas menores lesionadas.

El ente de control, a través de la Delegada para la Infancia, Adolescencia y Mujer, hizo presencia en el lugar para vigilar la atención de la situación y lideró una mesa de trabajo con el ICBF, la Defensoría, la supervisión del contrato, el equipo del hogar, algunas adolescentes y sus padres.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Oficina Jurídica del ICBF interpondrá una denuncia penal por el presunto uso excesivo de la fuerza, mientras que la supervisión del contrato deberá verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos frente a este tipo de sucesos y entregar un informe. A su vez, la Regional Bogotá del ICBF revisará si hay lugar a una sanción y verificará la operación administrativa del hogar.

“Se designó un equipo permanente del ICBF en el hogar para asegurar la prestación del servicio, la activación de la ruta de sanidad y facilitar la comunicación con las familias”, aseguró el comunicado del ente de control.

Uno de los puntos clave fue el compromiso de cesar la práctica irregular de llamar a la Policía Nacional para atender este tipo de eventos, y la Procuraduría evaluará si corresponde una función disciplinaria.

Por su parte, el ICBF reiteró “que cualquier intervención policial en escenarios donde se encuentren niños, niñas y adolescentes debe realizarse en el marco de la Policía de Infancia y Adolescencia, conforme lo establecen los artículos 88, 89 y siguientes del Código de Infancia y Adolescencia”, y reafirmó que su prioridad es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que actuarán “con toda la firmeza junto con los entes de control para esclarecer esta situación”.