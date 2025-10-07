En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Irá a Guns N' Roses en Bogotá? Tenga en cuenta esta serie de recomendaciones

¿Irá a Guns N' Roses en Bogotá? Tenga en cuenta esta serie de recomendaciones

Llegó el esperado día en que esta mítica banda se volverá a presentar en territorio colombia, por eso, siga las recomendaciones si estará visitando el Vive Claro este 7 de octubre.

Guns N' Roses
Guns N' Roses
Foto: suministrada a Blu Radio
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Luego de la polémica e incertidumbre en torno al Vive Claro, el Idiger y demás entidades del Distrito autorizaron la realización del concierto de los Guns N Roses hoy 7 de octubre en Bogotá. Por eso, se espera que más de 40.000 personas lleguen este marte a este recinto.

No es la primera vez que la mítica banda de rock llega a Bogotá, de hecho, hace algunos años se estuvo presentando en el estadio Nemesio Camacho El Campín y en esta nueva oportunidad estará en el segundo concierto de esta nueva arena, pues solamente se ha desarrollado Green Day teniendo en cuenta lo sucedido con Kendrick Lamar.

Guns N' Roses.jpg
Guns N' Roses //
Foto: AFP

¿A qué hora toca Guns N Roses HOY en Bogotá?

De acuerdo con información oficial de Páramo Presenta, este concierto comenzará más temprano de lo habitual, pues la banda saldrá a las 7:40 de la noche, pero antes, sobre las 6.40, estará 1280 Almas. La apertura de puertas se dio desde las 4:00, es decir, 3 horas antes del inicio del show.

Setlist Guns N Roses 2025

  1. Welcome To The Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Chinese Democracy
  4. It's So Easy
  5. Bad Obsession
  6. Slither (Velvet Revolver Cover)
  7. Live and Let Die
  8. Estranged
  9. Pretty Tied Up
  10. Rocket Queen
  11. Yesterdays
  12. Knockin' On Heaven's Door
  13. Don't Cry
  14. Double Talkin' Jive
  15. Sabbath Bloddy Sabbath (Black Sabbath Cover)
  16. Civil War (Voodoo Child Outro)
  17. You Could Be Mine
  18. Hard Skool
  19. Slash Solo
  20. Sweet Child O' Mine
  21. November Rain
  22. Wichita Lineman (Glen Campbell Cover)
  23. Nightrain
  24. Paradise City

¿Irá al concierto? Tenga en cuenta las recomendaciones

Al igual que cualquier concierto, existe una serie de lista de cosas que puede y no hacer durante el show; por ejemplo, se permitirá el uso de celular, gafas de sol, gorras, maletas, gel antibacterial, maquillaje, bolsos de mano; mientras que estará prohibido el uso de sillas, usar inflables, camisetas de fútbol o llevar alimentos, armas, aerosoles, drones, bengalas, instrumentos, entre otros elementos.

Estas recomendaciones con el objetivo de cuidar la integridad de todos los asistentes este 7 de octubre en el Vive Claro en Bogotá.

Mapa de acceso al concierto

Mapa de ingreso del concierto de Guns N Roses hoy en Bogotá.jpeg
Foto: Páramo Presenta

