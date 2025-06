Dayana Medina sigue en busca de justicia por el brutal asesinato de su madre, Patricia Charry, ocurrido el 25 de enero de 2021 en un edificio del barrio Barrios Unidos, en Bogotá. El crimen, calificado como feminicidio, fue cometido por Leonidas Medina, expareja de la víctima y padre de Dayana, quien actualmente cumple una condena de 35 años y cinco meses en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

Según relató Dayana en el podcast Conducta Delictiva, su padre citó a Patricia en uno de sus apartamentos bajo engaños. Una vez allí, la atacó con una maceta, la degolló y le cortó las muñecas. Incluso, le arrancó las uñas antes de intentar quitarse la vida.

"A mi mamá la mataron de la peor manera", expresó Dayana, quien reveló que su padre escribió con sangre en las paredes mensajes donde declaraba su amor y pedía perdón. Además, salió del lugar mientras Patricia se desangraba para comprar una hoja y dejar una carta pidiendo que los enterraran juntos.

Joven en Bogotá pide justicia tras el feminicidio de su madre a manos de su padre Foto: Conducto delictiva

Dayana describió a su padre como un hombre manipulador y violento, que ejerció control físico y psicológico sobre su madre, su hermano y ella misma. "Ni siquiera nos dejaba maquillarnos", recordó. A pesar de los maltratos, Patricia seguía enamorada de él, lo que, según su hija, la mantuvo en una relación tóxica hasta el final.

Leonidas intentó justificar su crimen alegando que Patricia le era infiel con uno de sus abogados, una acusación que Dayana rechazó rotundamente.

Dayana relató que, tras el crimen, no le permitieron ver el cuerpo de su madre; solo su tío tuvo acceso a la escena. En una llamada desde el hospital, donde Leonidas estaba bajo custodia, él le dijo: "Ay hijita, yo maté a su mamá, pero yo también me intenté matar y no pude".

Publicidad

"Usted es un descarado. Me quitó lo más bonito que tenía, a mi mejor amiga. A partir de hoy, usted también se muere para mí", respondió. Desde entonces, ha roto todo contacto con él y se niega a perdonarlo.