Joven que canta en TransMilenio reveló cuánto gana en 5 horas: sorprende a profesionales

En redes suelen hacerse virales historias que llaman la atención por mostrar realidades poco conocidas del día a día. Una de ellas fue la de un joven que canta en buses de TransMilenio, en Bogotá, y decidió compartir cuánto dinero logró reunir en una sola jornada, cifra que sorprendió a miles de usuarios.

El video fue publicado el pasado 18 de agosto en TikTok, a través de la cuenta @georgito_000, donde el joven acostumbra mostrar su experiencia como artista en el sistema de transporte capitalino. En esta ocasión, documentó lo que había recolectado en solo cinco horas de canto.



La cifra sorprendió en redes

“Esto me hice en TransMilenio en 5 horas”, se lee en el clip, acompañado de imágenes de varios billetes de 2.000 pesos, uno de 10.000 pesos y diferentes monedas. Tras hacer la cuenta, reveló el resultado:



60.000 pesos en billetes

64.500 pesos en monedas

En total, el joven logró 124.500 pesos, dinero que aseguró entregaría a su madre para apoyar con los gastos del hogar.

El registro superó rápidamente las 600.000 reproducciones, con más de 13.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la publicación generó opiniones divididas: mientras algunos destacaron el talento y la iniciativa del joven, otros criticaron que un trabajo informal de pocas horas dejara ingresos superiores a los de muchos empleos formales.

“Con razón mucha gente en TransMilenio y no de pasajeros”, “Sale mejor que un trabajo normal” o “Se gana más de lo que uno recibe en una semana”, fueron algunas de las reacciones más comentadas.