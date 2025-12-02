En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Juez deja libres a ladrones con más de 17 antecedentes en Bogotá: los habían capturado en flagrancia

Juez deja libres a ladrones con más de 17 antecedentes en Bogotá: los habían capturado en flagrancia

Los capturados tenían más de 17 anotaciones judiciales, pero quedaron en libertad pese a ser sorprendidos en un vehículo robado en flagrancia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad