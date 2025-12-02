Juez deja libres a ladrones con más de 17 antecedentes en Bogotá: los habían capturado en flagrancia

Dos hombres, de 24 y 33 años, quedaron en libertad luego de haber sido capturados por la Policía en Ciudad Bolívar cuando se movilizaban en una camioneta reportada como hurtada. La decisión judicial generó preocupación entre los vecinos del sector de San Francisco, donde se desarrolló el operativo.

La persecución inició cuando uniformados del CAI Perdomo identificaron el vehículo robado en San Cristóbal y procedieron a detenerlo. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, pero fueron alcanzados con apoyo de la comunidad. Durante el procedimiento, uno de los detenidos fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia.

Los dos hombres presentan un extenso prontuario: entre ambos suman más de 17 anotaciones por distintos delitos. El más joven registra siete antecedentes por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento. El otro, diez registros por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Pese a estos antecedentes, un juez de garantías decidió dejarlos libres. La medida ha despertado inquietud entre habitantes y autoridades locales, que advierten sobre la reincidencia de los implicados y el impacto en la seguridad del sector.



La Policía de Bogotá confirmó la recuperación de la camioneta y recordó que, en lo corrido de 2025, en Ciudad Bolívar se han registrado más de 2.600 capturas y la recuperación de 202 vehículos. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar hechos delictivos a través de la línea 123.