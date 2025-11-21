La Circular 2025 regresa con 6 proyectos que llenarán de arte y memoria distintos puntos de Bogotá

La Circular 2025, el circuito de arte promovido por Idartes, regresará este sábado 22 de noviembre con una programación que recorrerá distintos puntos de Bogotá para acercar a la ciudadanía a nuevas experiencias estéticas, reflexivas y comunitarias.

La jornada reunirá seis proyectos artísticos que integran propuestas ganadoras de la Beca de Programación Continua en Artes Plásticas y Visuales 2025, además de Ningún lugar a donde ir, obra de la agrupación Azul y Lindy Márquez, nominada al XIII Premio Luis Caballero. Esta edición se consolida como un espacio de circulación y encuentro que invita a habitar el arte contemporáneo desde múltiples territorios y sensibilidades.

Uno de los proyectos centrales será Ningún lugar a donde ir, una propuesta que conmemora los 40 años de la tragedia de Armero y recuerda a los más de 500 niños desaparecidos. Desde la Galería Santa Fe, el público podrá asistir a la presentación del libro A un volcán no quieres verlo directamente a los ojos y a un conversatorio que reunirá diversas miradas sobre la memoria, el duelo y la reconstrucción personal y colectiva. En paralelo, Cartografías periféricas, de Espacio, Taller y Galería, ofrecerá una visita guiada que visibiliza procesos artísticos de localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, resaltando el potencial transformador del arte en territorios históricamente estigmatizados.

Otra de las apuestas será Intervenciones a ciudad, de La Escuela Abierta, que presentará acciones artísticas en el espacio urbano diseñadas para cuestionar la manera en que se vive y habita la ciudad. Los asistentes podrán conocer los procesos creativos del bloque 1 y participar en una mediación vinculada a la exposición ¿O puñalada o beso?, que invita a repensar los significados del entorno cotidiano. A su vez, el Museo del Viernes Negro abrirá la exposición Repertorios de carne y flores y presentará la acción performativa AfronTando, centrada en cuerpos, memorias y expresiones afrodiaspóricas y cuir.



La programación también incluye Los fines de los mundos, de La Vulcanizadora, una propuesta que reflexiona sobre el colapso ecológico y las resistencias comunitarias a partir de encuentros íntimos en el espacio Kanasto de Abundancia, en La Perseverancia. Finalmente, el cierre de la jornada estará a cargo de KUIR BOGOTÁ 2025, que celebra diez años de activismo artístico y performance cuir en América Latina. La Maratón de performance y la icónica Erotica Ball, en Terraza Pasteur, ofrecerán un espectáculo vibrante en el que la escena ballroom tomará el centro de la ciudad.

Con esta edición, La Circular reafirma su apuesta por una Bogotá diversa, crítica y creativa, en la que el arte se convierte en un lugar de encuentro y transformación.