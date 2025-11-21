En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La Circular 2025 regresa con 6 proyectos que llenarán de arte y memoria distintos puntos de Bogotá

La Circular 2025 regresa con 6 proyectos que llenarán de arte y memoria distintos puntos de Bogotá

Idartes lanza La Circular 2025, una jornada pensada como un escenario para mover y compartir el arte y la cultura, invitando a la ciudadanía a vivir, cuestionar y apropiarse del rol del arte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad