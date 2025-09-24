Ladrones no dan respiro a conductores: sectores dónde más roban vehículos en Bogotá

El robo de vehículos sigue siendo uno de los problemas que más afecta a los bogotanos. En lo corrido de 2025, la Policía reveló un dato que preocupa a la ciudadanía: se han registrado 1.147 casos de hurto vehicular en la capital, una cifra que enciende las alarmas y pone en evidencia un reto constante para las autoridades.

Para muchos conductores, transitar o parquear en las calles de Bogotá se ha convertido en una odisea. No se trata solo de perder el carro o partes como espejos y accesorios, sino también del riesgo de ser heridos o incluso víctimas de homicidio al intentar defender su vehículo.

En 2024 se registraron alrededor de 4.600 carros robados en Bogotá, lo que equivale a un promedio de 14 hurtos diarios. Pese a los operativos y estrategias conjuntas entre las autoridades y la ciudadanía, el panorama sigue siendo preocupante, especialmente para las familias cuya economía depende directamente de sus automotores.



Localidades con más robo de vehículos en Bogotá

Los datos muestran que las localidades más afectadas por el hurto de vehículos son Kennedy, Puente Aranda y Engativá. En Kennedy se han reportado 200 casos, principalmente en barrios como Castilla y Ciudad Kennedy Central, los más golpeados por los delincuentes.

En Puente Aranda, la cifra llega a 150 casos, con sectores como Ciudad Montes y Galán entre los más afectados. Por su parte, Engativá suma 126 robos, siendo Normandía el barrio con mayor impacto.

Intento robo de camioneta en Bogotá Foto: video suministrado

Los ladrones también tienen horarios favoritos: la mayoría de robos ocurre entre las 7:00 de la noche y la medianoche, cuando aún hay alta movilidad, pero menor presencia de vigilancia en la ciudad. Además, los fines de semana concentran el 37 % de los hurtos, lo que obliga a los conductores a extremar precauciones.



Modalidades de hurto vehicular en la capital

La modalidad más usada por los delincuentes en Bogotá es el “halado”, técnica que representa el 70 % de los casos. Consiste en remolcar el vehículo hasta un lugar apartado, donde es desarmado para vender sus piezas en el mercado negro o es regrabado para su posterior venta.

El informe también revela que entre martes y viernes se presenta la mayor cantidad de casos, aunque ningún día está exento. En promedio, durante el primer semestre del año, se reportaron 70 robos semanales, lo que evidencia la magnitud del problema.

Frente a este panorama, las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso y recomiendan evitar parquear en vía pública, optar por zonas vigiladas y reforzar los sistemas de seguridad de los vehículos, con el fin de reducir el riesgo de convertirse en víctima de este delito.