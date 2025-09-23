Las pruebas que debe aprobar el metro para funcionar en Bogotá: se viene la fecha decisiva

El primer tren del metro de Bogotá ya se encuentra en el patio taller de Bosa y, tras ser ensamblado, está listo para iniciar un proceso clave que definirá su funcionamiento en la capital.

De esta manera, el tren comenzará las pruebas estáticas y dinámicas, un proceso previsto para iniciar en octubre y que resulta fundamental para garantizar el correcto desempeño del sistema. Con ello, se busca asegurar que cumpla con los estándares de seguridad y calidad antes de entrar en operación.

Desde su llegada, el equipo técnico del concesionario, en compañía de la interventoría, ha preparado todo lo necesario para el inicio de las pruebas. El tren recibió el respectivo enganche mecánico y eléctrico, además de la instalación de los pasillos de intercirculación entre coches y una limpieza general del vehículo. Cada detalle está siendo revisado minuciosamente para no dejar cabos sueltos.



Metro de Bogotá inicia pruebas estáticas

El primer paso que debe enfrentar el metro son las pruebas estáticas, programadas para mediados de octubre. En esta fase, los expertos inspeccionarán cada sistema y subsistema del tren: frenos, tracción, mando y control, así como los sistemas de información al pasajero. También se dará energía al tren para verificar el estado de la iluminación, ventilación y el correcto funcionamiento de los equipos internos.

Metro de Bogotá llegó a puerto de Cartagena Foto: AFP

Con estas pruebas se podrá identificar el estado general del tren y, de ser necesario, implementar los ajustes requeridos antes de que comience a moverse en la vía de ensayo. Según explicó la Empresa Metro de Bogotá, se trata de una rutina indispensable para garantizar la seguridad de la futura operación.



Pruebas dinámicas y certificación de trenes

Superada la etapa de pruebas estáticas, un mes después iniciarán las pruebas dinámicas. En esta fase, el tren será trasladado a una vía de ensayo de 905 metros equipada con un tercer riel que permitirá alimentar el sistema.

Allí se evaluará el rendimiento de los motores de tracción y la efectividad del frenado, tanto en condiciones normales como en escenarios simulados de falla. También se pondrán a prueba los sistemas de información al pasajero, replicando lo que vivirán los usuarios una vez entre en servicio el metro.

Este protocolo será aplicado a cada uno de los 29 trenes que llegarán progresivamente a Bogotá. Una vez certificados, se dará inicio a las pruebas en el viaducto, proyectadas para mayo del próximo año.

Además, antes de que finalice el 2025, se espera la llegada de cuatro trenes adicionales al patio taller de Bosa. Estos se sumarán al proceso de verificación, marcando así el inicio de la recta final para que Bogotá cuente, por primera vez, con su sistema de metro en operación.

