Les dañaron el puente a miles de motociclistas en Bogotá: salir de paseo se les complicó

El puente festivo de Halloween arrancó con malestar entre los motociclistas de Bogotá, luego de que la Alcaldía Mayor impusiera una serie de restricciones por las que desde temprano este jueves diferentes grupos de moteros están protestando en la capital.

De acuerdo con el decreto expedido por la Secretaría de Movilidad, ninguna moto podrá circular con parrillero desde este jueves hasta el lunes festivo, medida que afectará a miles de conductores que acostumbran aprovechar estos días para salir de la capital hacia municipios cercanos.

“La prohibición es absoluta para el parrillero durante todo el día. En ningún caso está permitida la circulación con acompañante”, confirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

¿Motociclistas podrán salir de puente festivo con parrillero?

La decisión, que comenzó a regir desde la madrugada, cayó como un balde de agua fría entre los motociclistas que planeaban viajar durante el puente.



Aunque no se restringió la salida de la ciudad durante el día, hacerlo con acompañante está totalmente prohibido, lo que en la práctica frustra los planes de paseo en pareja, familia o grupo.

Díaz explicó que la medida responde a razones de seguridad y prevención durante el fin de semana de Halloween, uno de los más críticos en materia de siniestralidad vial y alteraciones del orden público en Bogotá.

“Esta medida llega para mantener el orden público, que la celebración sea tranquila y, sobre todo, proteger la vida. El año pasado fueron 16 personas las que murieron en siniestros de tránsito durante el fin de semana de Halloween”, señaló la funcionaria.

¿Qué otras restricciones hay este puente de Halloween para motos?

Además de la restricción al parrillero, la Alcaldía decretó limitaciones de movilidad para todas las motos entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana en los principales corredores viales de la ciudad.

Las autopistas Norte y Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida de las Américas, la Calle 26, la Calle 80, la Carrera Séptima y la Avenida Villavicencio son algunas de las 20 vías donde no podrán circular motociclistas durante esas horas.

“Son medidas transitorias y preventivas que buscan evitar las llamadas Caravanas del Terror, donde personas disfrazadas recorren la ciudad en moto, muchas veces sin casco ni elementos de protección, generando accidentes y desorden”, explicó Díaz.

La secretaria aclaró que solo están exentos de la restricción los:



Vehículos de la fuerza pública

Organismos de emergencia

Seguridad privada identificada

Aseguradoras

Transporte de personas con discapacidad

Servicios de mensajería o domicilios debidamente acreditados.

Según la funcionaria, las sanciones se aplicarán a quienes incumplan las disposiciones. “Durante el fin de semana habrá operativos de control y sanciones para quienes violen las restricciones. Lo que buscamos es prevenir tragedias y mantener la tranquilidad ciudadana”, afirmó.

La medida generó protestas y bloqueos en varios puntos de la ciudad. Ante esto, Díaz advirtió que los bloqueos no están permitidos y que la administración tomará las medidas necesarias para garantizar la movilidad.

“Si ellos bloquean las vías, se toman las medidas respectivas. Las manifestaciones deben desarrollarse bajo lo establecido en el decreto”, indicó.