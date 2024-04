Líder de taxistas en Bogotá denuncia que los ‘gansos’ les quitaron trabajo: “Nosotros no bloqueamos”

Durante la noche de este martes 16 de abril se presentó un desafortunado hecho en el que se enfrentaron taxistas y conductores de plataformas de transporte en la Avenida El Dorado, muy cerca del aeropuerto, situación que causó retrasos por horas en esta vía de Bogotá.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Uriel Alarcón, entregó detalles sobre el enfrentamiento y las causas que generaron el choque.

De acuerdo con el vocero taxista, todo se dio debido a la inconformidad de los taxistas sobre el servicio de plataformas, que a apropósito no está regulado.

A título personal, aseguró que no hizo parte de los bloqueos,sin embargo hizo presencia en l lugar ante el llamado de sus compañeros. "Yo no estaba en el punto porque me llamaron. Fueron los diferentes compañeros, ya que la semana pasada se se hicieron esas reuniones corridas", dijo.

En ese sentido, aclaró que además de las distintas plataformas, los llamamos "gansos" los están afectando. Asegura que manejan una aplicación independiente, que está afectando la demanda en el servicio de taxi.

"Los 'gansos' son señores que están Formaron hasta una aplicación con unos precios en dólares. Súper altos, carnetizados. Eso eso es falsificación en documento público", dijo.

El vocero taxista, también hizo fuertes comentarios contra la Policía, sobre quienes dijo que no hicieron lo suficiente para controlar la situación a tiempo, "Más doy la culpabilidad a los señores agentes de policía que hicieron caso omiso. Hicieron caso omiso a darle una solución a eso", dijo.

Cabe recordar que las manifestaciones comenzaron alrededor de las 5:00 pm, cuando un grupo de taxistas bloqueó el tránsito en la calle 26, generando un gran trancón vehicular.

La afectación también se extendió al servicio de TransMilenio, que tuvo que modificar su operación, e incluso la Aeronáutica Civil pidió a los viajeros que se dirigieran al aeropuerto con anticipación. Las protestas de los taxistas se dirigían en contra de las plataformas digitales de transporte, y según algunos usuarios, los conductores habrían obligado a bajar a pasajeros de aplicaciones como Uber o Didi.

Escuche aquí la entrevista completa: