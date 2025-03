Los Guardianes del Orden, la polémica propuesta de seguridad de la Alcaldía de Bogotá

En diálogo con Mañanas Blu, Cesar Restrepo, secretario de Seguridad en Bogotá, compartió detalles sobre la nueva figura que proponen a través de los Guardianes del Orden y cómo se pretende abordar los retos de la seguridad en la capital colombiana.

La iniciativa, que ha generado polémica, busca responder a la falta de efectivos policiales y mejorar la convivencia en la ciudad.

Aseguró que, ante la disminución del pie de fuerza en Bogotá , se ha diseñado una figura que servirá de enlace entre la comunidad y las autoridades.

"Estos no son ex-policías armados, sino gestores que buscan facilitar respuestas rápidas a la ciudadanía", afirmó.

Publicidad

La implementación de los Guardianes del Orden es un intento por mejorar la comunicación y la respuesta ante situaciones de riesgo .

Fortalecimiento de la Policía

El secretario de Seguridad lamentó que, tras los acuerdos de paz en La Habana, no se haya fortalecido la Policía Nacional. Resalto que, con una población creciente, la fuerza pública no tiene suficientes recursos. "Estamos tratando de financiar a 2000 nuevos policías , pero aún no hemos encontrado la ruta para hacerlo", explicó.

La importancia de la colaboración ciudadana

Restrepo enfatizó que la participación ciudadana es clave para el éxito de esta nueva estrategia. "La idea es que los ciudadanos se sientan empoderados para ayudar a mantener el orden y la convivencia en sus comunidades", mencionó.

Escuche aquí la entrevista: