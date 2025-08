Madre de niños asesinados por su papá en Bogotá revela detalles del crimen

Hace unos meses el país quedó conmocionado por un terrible crimen en el barrio Las Ferias, en octubre de 2024, donde dos menores, Susan Camila de 7 años y Santiago Esteban de 4 años, fueron presuntamente asesinados por su propio padre, Darwin Felipe Beltrán.

En un reportaje con Séptimo Día de Caracol Televisión, la madre de los pequeños, Jenny Paola Ramírez, denunció su temor a que Beltrán pueda quedar en libertad, alegando inimputabilidad.

Según el relato de Paola, ese 28 de octubre Darwin le pidió que se fuera de la casa. Aproximadamente 32 minutos después, al regresar, Beltrán le gritó dos veces por la ventana: "¡Paola, maté los niños!" y le mostró el cuerpo sin vida de uno de ellos.

La Fiscalía le imputó a Darwin Felipe el delito de homicidio agravado, calificando el crimen como un acto de "aberrante sevicia". El informe forense detalló que Susan Camila sufrió 21 heridas con arma cortopunzante, mientras que Esteban falleció por "politraumatismo contundente vital con trauma cranoencefálico y facial severo".

Sin embargo, la defensa de Beltrán busca un giro en el caso, argumentando que él no debería ser juzgado porque cometió los actos en un "estado de locura" y era inimputable.

La familia de Darwin Beltrán dijo en Séptimo Día que él padece de trastorno bipolar afectivo con esquizofrenia, diagnosticado por primera vez en 2017 y con una recaída en enero de 2023. Aseguran que, en sus crisis, él "no estaba consciente" de lo que hacía.

Sin embargo, Jenny Paola Ramírez y el abogado de las víctimas, Miguel Ángel Ruiz, rechazaron esa hipótesis. Paola dijo que está convencida de que Darwin fue plenamente consciente de sus actos.

"Él me grita por la ventana dos veces 'Paola maté los niños'. Si él me reconoce, sabe mi nombre, reconoce que eran los niños, me muestra el niño por la ventana", argumentó Ramírez, y dijo que incluso "limpia como parte de la escena del crimen".

Darwin Beltrán tenía antecedentes judiciales. Foto tomada de redes sociales.

El abogado Ruiz comentó que considera que el crimen fue un "acto premeditado", una "venganza" contra Paola por haber decidido poner fin a la relación, buscado "matarla en vida" al atacar a sus hijos.

Además, se encontró una botella de alcohol vacía en la escena, pero los exámenes forenses no detectaron alcohol en su sangre, lo que según la familia, indica que la evidencia pudo ser "plantada" para justificar sus actos.

Por ahora avanza el proceso judicial y la familia y comunidad pide justicia y una pena ejemplar para el presunto responsable.