Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad en dos vías principales: conozca los desvíos

Este miércoles, horas de la tarde, manifestantes comenzaron a afectar la movilidad en dos puntos de Bogotá, por lo cual TransMilenio informó que la operación de algunas rutas zonales del SITP tuvieron que tomar desvíos; Sin embargo, sobre las 6:00 p. m. la Secretaría de Movilidad indicó de nuevas bloqueos.

"Manifestantes realizan bloqueos intermitentes en la Carrera 7 con calle 32, en ambos sentidos viales. Rutas alternas Norte-Sur: calle 35 al Occidente y carrera 13 al Sur. Sur-Norte: Av. El Dorado y carrera 16. Autoridades acompañan".

[05:56 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes realizan bloqueos intermitentes en la Carrera 7 con calle 32, en ambos sentidos viales.



Rutas alternas👇

📍Norte-Sur: calle 35 al Occidente y carrera 13 al Sur.

📍Sur-Norte: Av. El Dorado y carrera 16.



— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 15, 2025

Noticia en desarrollo...