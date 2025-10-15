En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad en dos vías principales: conozca los desvíos

Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad en dos vías principales: conozca los desvíos

Sobre las 6:00 p. m. la Secretaría de Movilidad de la ciudad informó de nuevas manifestaciones que están afectando dos vías principales.

Manifestaciones hoy en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Este miércoles, horas de la tarde, manifestantes comenzaron a afectar la movilidad en dos puntos de Bogotá, por lo cual TransMilenio informó que la operación de algunas rutas zonales del SITP tuvieron que tomar desvíos; Sin embargo, sobre las 6:00 p. m. la Secretaría de Movilidad indicó de nuevas bloqueos.

"Manifestantes realizan bloqueos intermitentes en la Carrera 7 con calle 32, en ambos sentidos viales. Rutas alternas Norte-Sur: calle 35 al Occidente y carrera 13 al Sur. Sur-Norte: Av. El Dorado y carrera 16. Autoridades acompañan".

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Publicidad

Publicidad

Publicidad