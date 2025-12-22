Manifestaciones HOY Bogotá: estos son los puntos críticos de las marchas este lunes

Manifestaciones HOY lunes, 22 de diciembre, generando fuertes problemas de movilidad en Bogotá. El gremio de recicladores se moviliza por la localidad de Chapinero desde horas de la mañana con el objetivo de sentar una mesa de diálogo con el Distrito “por los constantes abusos en contra”.

Las protestas comenzaron desde las 8:00 de la mañana, como primer punto afectado la Autopista Norte a la altura de la calle 94 las cuales se fueron trasladando con el transcurso de la jornada en la localidad de Chapinero.

Desde entonces los puntos afectados han sido sobre la calle 72 entre NQS y Carrera Septima -lugar en donde se ha reunido el gremio de recicladores- bloqueado las carreras 24 y 11, de la mano de algunos manifestantes de la Universidad Distrital en este punto de la ciudad.

“Manifestantes se ubican en la carrera 13 con calle 60, sentido Norte - Sur y generan afectación vial”, también informaron las autoridades de tránsito, a través de redes sociales. Además, se pudo conocer que durante los bloqueos se han dado algunas barricadas de reciclaje al igual que material quemado por parte de los manifestantes, de acuerdo con algunos videos que se pudieron conocer.



TransMilenio HOY en Bogotá: así va la movilidad este lunes

A raíz de las manifestaciones HOY lunes, 22 de diciembre, en Bogotá, el servicio de transporte público ha presentado algunos problemas en algunos servicios, por ejemplo, las rutas duales de DL81 y MC84 que no han podido hacer sus trayectos como habitualmente lo hacen.

Asimismo, algunos servicios del SITP también han presentado problemas y han tomado desvíos en estos puntos en Bogotá; por su parte, el servicio de Transmilenio se encuentra operando con normailidad.