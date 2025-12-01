Manifestaciones hoy en Bogotá generan disturbios en la Calle 26

En la tarde de este lunes 1 de diciembre se registraron nuevas manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional, situación que generó tensión y afectaciones temporales en la movilidad sobre la Avenida El Dorado, una de las principales vías del occidente de Bogotá.

De acuerdo con información suministrada por la institución educativa, un grupo de manifestantes ingresó al campus universitario por la portería de la Calle 42. “Los manifestantes entraron por la portería de la calle 42. Están al frente del ICA, encapuchados, lanzando papas bomba”, informó la Universidad Nacional.

La presencia de encapuchados obligaron al cierre preventivo de algunos tramos de la troncal de TransMilenio en la Calle 26. Varias rutas debieron ser desviadas mientras gestores de convivencia trabajaban para contener la situación y restablecer el orden en la zona.

Afectaciones de movilidad

La Secretaría de Movilidad reportó restricciones adicionales en el corredor. Se implementó un cierre vial en la Av. El Dorado con carrera 33, sentido oriente–occidente, debido a la manifestación. En el sector hacen presencia Grupo Guía y Agentes Civiles para apoyar la gestión del tráfico.



Como rutas alternas, las autoridades recomendaron utilizar la Av. de las Américas – carrera 40 y la Avenida Circunvalar – Calle 53 mientras se adelantan las labores de control y limpieza en la zona.