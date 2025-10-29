En un acto público, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, rindió homenaje a las mujeres buscadoras: madres, esposas e hijas que durante años han sostenido la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

El evento se realizó como parte de la estrategia “Bogotá apoya la búsqueda”, una campaña distrital que busca fortalecer el acompañamiento a las familias víctimas del conflicto armado. La consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, destacó que Bogotá es hogar de más de 17.000 familiares de personas desaparecidas y que, por tanto, la capital tiene una responsabilidad enorme en la búsqueda de la verdad y la reparación.

“Damos las gracias a los familiares de las víctimas que han confiado en la Alcaldía. Este año entregaremos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) 25 carpetas con casos totalmente documentados. Este esfuerzo busca contribuir a este propósito nacional”, afirmó Mercado.

La estrategia “Bogotá apoya la búsqueda” acompaña a las familias en la documentación de casos, en la presentación de solicitudes ante la UBPD y en la toma de muestras genéticas que permitan identificar a las personas desaparecidas.



Más de 17.000 familias en Bogotá buscan a desaparecidos por el conflicto: este programa los orienta

Entre 2023 y 2025, la campaña ha desarrollado procesos pedagógicos, talleres de formación y encuentros de intercambio de experiencias. En 2023, el programa inició con un piloto en Usme, donde las familias presentaron 17 solicitudes de búsqueda, una de las cuales permitió encontrar a Martín Carvajal Villa, desaparecido en el Magdalena Medio hace 35 años.

Durante 2024 y 2025, la estrategia amplió su alcance con 10 talleres de formación a 173 funcionarios de los Centros de Encuentro, con el objetivo de fortalecer la atención institucional a las víctimas. Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres de socialización de la Ley 2364 de 2024, conocida como la Ley de Mujeres Buscadoras, que busca garantizar la protección y participación de las mujeres que lideran procesos de búsqueda.

Estos espacios contaron con la participación de 43 mujeres buscadoras de distintas localidades de Bogotá y fueron liderados por el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz. También se realizaron encuentros de intercambio de experiencias en los que participaron familiares de víctimas de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Soacha, junto con organizaciones como MAFAPO y los familiares de las víctimas de la Toma y retoma del Palacio de Justicia.

Durante el acto de homenaje, Sandra Bonilla, quien busca a su esposo desaparecido desde 2004, recordó que la lucha por la verdad sigue siendo urgente. “La dignidad no se negocia, la dignidad se exige. En Colombia, cada 36 horas desaparece una persona. Tenemos esperanza en la ley, pero necesitamos su reglamentación para avanzar”, dijo. La Comisión de la Verdad estima que, en promedio, las mujeres han dedicado 17 años a la búsqueda de personas desaparecidas.

Con la entrega de siete nuevas solicitudes de búsqueda a la UBPD y la meta de cerrar el año con 25 más, la consejera aseguró que el programa continúa abierto para recibir más casos. “Seguiremos acompañando el ejemplo de templanza y fuerza de las mujeres buscadoras, porque su lucha es también la de una ciudad que no olvida”.

Las familias interesadas en sumarse al programa pueden escribir al correo dirpazreconciliacion@alcaldiabogota.gov.co, donde recibirán orientación y acompañamiento para iniciar los procesos de búsqueda.